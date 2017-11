Benevento vyrovnalo negatívny rekord United. Juventus vystrašilo len v 1. polčase

Tím z Kampánie viedol pod Alpami po prvom polčase 1:0, no favorizovaní domáci po prestávke otočili vývoj stretnutia vo svoj prospech a zvíťazili 2:1.

Benevento prehralo aj v 12. ligovom vystúpení v tejto sezóne. Z pohľadu piatich popredných európskych líg tak vyrovnalo negatívny rekord Manchestru United ešte zo sezóny 1930/1931. „Červení diabli“ z Old Traffordu vtedy v úvodných dvanástich vystúpeniach taktiež nezískali ani bod.

„Prísť do Turína a hrať otvorený futbal, to by nebol dobrý nápad. Medzi mužstvami je príliš veľký rozdiel v kvalite, fyzickej pripravenosti, charaktere, skrátka vo všetkom. Chceli sme však odohrať dôstojnú partiu,“ povedal podľa webu football-italia.net tréner Beneventa Roberto De Zerbi. Ten prišiel k mužstvu iba pred dvomi týždňami, po deviatej prehre nahradil odvolaného Marca Baroniho.

Niekdajší ofenzívny stredopoliar SSC Neapol či rumunského CFR Kluž sa domnieva, že Benevento by si v nepriaznivej situácii mohlo vziať príklad z minulosezónneho počínania Crotone. Spomenutý klub bol dlho v zdanlivo beznádejnej pozícii, ale napokon sa dokázal udržať v najvyššej súťaži.

„Keď sa nám uzdravia zranení hráči, budeme konkurencieschop­nejší a môže sa nám to podariť. Crotone je v tejto chvíli naším vzorom. Momentálne síce strácame dosť bodov, ale do konca sezóny je ešte ďaleko. Bol to iba môj tretí zápas na lavičke tohto tímu. Podpísal som zmluvu na osem mesiacov. Keby som tomuto mužstvu neveril, nebol by som tu,“ doplnil De Zerbi.

Kouč Beneventa si taktiež myslí, že tímu pomôže blížiaca sa reprezentačná prestávka. „Môžeme si niekoľko dní oddýchnuť. Pauza prichádza v pravý čas. Som si istý, že po nej v zápase proti Sassuolu sa pre nás začne úplne nová súťaž. Chcem vidieť odvážne mužstvo. Dlhujeme to naším fanúšikom. Veď čo mám povedať po tom, ako za nami do Turína cestovalo vyše dvetisíc priaznivcov? Našou povinnosťou je bojovať a byť pozitívne naladení,“ skonštatoval Roberto De Zerbi.