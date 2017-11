Peruánskeho Ronaldinha zranila dymovnica. Mal oslavovať inde, reagoval súper

Benaventa zasiahli do ramena a niekoľko minút trvalo, kým sa z bolestivej rany otriasol a bol schopný pokračovať v zápase. Tréner domáceho tímu László Bölöni poznamenal, že si mohol na oslavu nájsť iné miesto ako v blízkosti fanúšikov.

„Nechcel som nikoho provokovať, len som mal radosť a v eufórii inštinktívne bežal ďalej,“ uviedol mladý futbalista s prezývkou peruánsky Ronaldinho.

Góly španielskeho rodáka Benaventa nakoniec Charleroi zabezpečili víťazstvo 3:1, vďaka ktorému si Sporting udržal druhé miesto v tabuľke. Úspešný strelec zápas nedohral, ​​pretože v závere striedal. Či Antverpám za hodenie pyrotechniky hrozí trest, nie je jasné.

„Liga sa tým bude zaoberať, pretože nášmu hráčovi hodili do hlavy dymovnicu a rozhodca to, predpokladám, do zápisu uviedol. Počítam s tým, že príde pokuta,“ povedal novinárom sekretár Charleroi Pierre-Yves Hendrickx.