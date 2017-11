Veľkí tréneri, ešte väčšie egá. Prečo Mourinho nenaháňal Conteho?

Obaja si už v priebehu týždňa posielali štipľavé odkazy cez médiá. Vyvrcholilo to tým, že po nedeľňajšom šlágri na Stamford Bridge, v ktorom Chelsea triumfovala nad United 1:0, si sokovia ani nepodali ruky.

Conte sa po záverečnom hvizde rozbehol za hráčmi na ihrisko a oslavoval s nimi cenný triumf nad tradičným rivalom. Mourinho si podal ruku s jeho asistentami a na pozápasovej tlačovej konferencii obhajoval svoje správanie.

„Čo chcete odo mňa? Aby som ho naháňal po ihrisku a prosil ho o podanie rúk? Ja som tam bol, pripravený. Potriasol som si ruku s tými, ktorí tam boli tiež. Myslím, že jeden z asistentov bol jeho brat. Ja som si splnil svoju úlohu, on nie,“ vravel Mourinho.

Viac ako Conteho gesto ho mrzel konečný výsledok. Portugalčanovi nevyšla defenzíva taktika, keď United napokon inkasovali po hlavičke Álvara Moratu a prišli o všetky tri body. Po nedeli tak strácajú na svojho mestského rivala City v tabuľke už osem bodov.

„Áno, strata nás trápi, ale viac trápi zvyšných osemnásť mužstiev v lige. Pretože my sme druhí a oni sú v tabuľke pod nami. Osem bodov v Premier League nie je to isté ako osem bodov v La Lige či Bundeslige. Je to strata, ale dá sa dohnať,“ vyjadril sa kouč MUFC.

Mourinho tvrdí, že s príchodom uzdravených hráčov sila mužstvá narastie.

„Verím, že keď sa vrátia do tímu Pogba, Rojo a Ibrahimovič, tak budeme hrať lepšie. V novembri a decembri sa hrá veľa zápasov, dá sa získať veľa bodov,“ dodal.