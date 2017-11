Ten, čo nehráva. Žolík venoval góly dcére

Paco Alcácer toho veľa v drese Barcelony za dve sezóny neodohral. Len občas vykukol spoza veľkých tieňov Lionela Messiho, Luisa Suaréza, Neymara či ďalších – súčasných alebo minulých – ofenzívnych tromfov Blaugranas.

V sobotu z neho vystúpil dvomi šikovnými gólovými zakončeniami. Najskôr využil zaváhanie obrany FC Sevilla a popod vybiehajúceho gólmana otvoril skóre, aby ho o niekoľko desiatok minút uzavrel na 2:1 skvelým nábehom za obranu a presným zásahom. Barcelona vďaka tomu kraľuje ligovému pelotónu a vyrovnala svoj klubový rekord zo sezón 2012/2013 a 2013/2014. Už trikrát sa jej totiž podarilo z úvodných 11 stretnutí La Ligy získať 31 bodov.

„Strelil dva veľmi dôležité góly. Verím, že to jemu i ostatným útočníkom dodá potrebnú sebadôveru. Tešíme sa s ním. Veľa toho neodohral, ale znova ukázal, že je rodeným strelcom. Zaslúži si uznanie za to, ako zvládol veľký tlak, pod ktorým do zápasu vstupoval. Odohral skvelý zápas, ale vyzeral aj trochu unavene. Na krídelnej pozícií bol veľmi využívaný a predviedol sa,“ chválil svojho zverenca Ernesto Valverde.

Od lanského letného prestupu za 30 miliónov eur z Valencie odohral Alcácer 33 stretnutí, v drvivej väčšine ako striedajúci hráč. Napriek tomu dokázal za celkových 1580 minút (priemerne takmer 48 minút za zápas) v drese Barcelony streliť jedenásť gólov a na päť prihrať.

„Výkon celého mužstva si cením viac ako ten môj. Bojovali sme až do konca. Súboje, v ktorých tak dlho tŕpnete o výsledok vám dajú viac, než vysoké víťazstvá. Skvele sme sa so silným súperom popasovali a tešíme sa z troch bodov,“ vravel po stretnutí najlepší muž zápasu pred mikrofónom beIN Sports.

Alcácer dal v ostatných deviatich stretnutiach, do ktorých naskočil, deväť presných zásahov. Darí sa mu aspoň čiastočne zapĺňať medzeru po odchode Neymara do Paríža Saint-Germain a slabej produktivite kolegu z katalánskeho veľkoklubu Luisa Suáreza.

„Robíme dobré veci a užívame si skvelý štart. Sezóna je ešte dlhá, musíme ďalej pokračovať v tvrdej práci. Ideme do reprezentačnej prestávky v dobrej pozícií a pozitívne naladení,“ doplnil Alcácer.

Dvadsaťštyriročný útočník oslávil svoje góly jasným gestom. S loptou schovanou pod dresom a palcom v ústach ukazoval na tribúnu.

„Som rád, že som využil šancu, ktorú som dostal od trénera. Čakáme dcérku, tieto dva góly patria jej,“ uzavrel odchovanec Valencie.