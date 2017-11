Bayern vyzametal s Dortmundom. Na čele ligy si už vytvoril slušný náskok

Bavori sú na čele najvyššej súťaže so ziskom 26 bodov, na druhé miesto sa prepracoval po víťazstve nad Hannoverom 96 (2:1) RB Lipsko s mankom štyroch bodov na lídra, tretia priečka patrí Dortmundu (20 bodov).

„Predovšetkým v prvom polčase sme hrali skvelý futbal, hoci aj Borussia mala dobré šance. Brankár Sven Ulreich nás udržal v hre. Kompliment patrí celému mužstvu, bol to super výkon,“ cituje portál www.kicker.de slová trénera mníchovského Bayernu Juppa Heynckesa z pozápasovej tlačovej konferencie.

Jeho trénerský náprotivok na lavičke Dortmundu Peter Bosz videl duel takto: „V prvom polčase mal Bayern jasnú prevahu. Predsavzali sme si, že budeme hrať kompaktne, ale to sa v prvej časti hry nepodarilo. Iba sme dobiehali, boli sme ďaleko od súpera.“

Obe mužstvá nastúpili do zápasu s výrazne odlišnou bilanciou z ostatných troch ligových kôl. Kým „žlto-čierni“ v nich ani raz nezvíťazili, Bavori si pripísali plný počet 9 bodov.

Hostia z Mníchova sa v sobotu ujali vedenia v 17. min, keď si James Rodríguez stlmil loptu na prsiach, peknou prihrávkou našiel Arjena Robbena, a ten neomylnou ľavačkou z 15 metrov trafil kút bránky Romana Bürkiho. Pre holandského krídelníka to bol 93. bundesligový gól, ktorý z neho spravil historicky najlepšieho strelca Bayernu spomedzi legionárov.

Robben o jeden presný zásah predstihol Giovaneho Élbera. Brazílčan hrával za mníchovský klub v rokoch 1997 – 2003. Dortmund je pre Robbena obľúbeným „terčom“, tohto protivníka prekonal už 11. krát. Proti žiadnemu bundesligistovi nestrelil viac gólov, konto VfL Wolfsburg tiež zaťažil dosiaľ rovnakou gólovou porciou.

Domáci mali v prvom polčase dobré šance na vyrovnanie skóre, Andrij Jarmolenko však trafil v dobrej pozícii iba do brankára Svena Ulreicha a strela Šindžiho Kagawu sa obtrela o žrď jeho bránky.

Naopak, Bayern pridal do polčasovej prestávky druhý gól, keď po pätičke Roberta Lewandowského pomohol lopte do siete teč obrancu „žlto-čiernych“ Juliana Weigla. Bol to jedenásty presný zásah poľského útočníka v tomto ročníku bundesligy, čím sa dostal na čelo tabuľky kanonierov o jeden gól pred „snajpera“ Dortmundu Pierra-Emericka Aubameyanga.

Lewandowski mohol hneď po zmene strán pridať svoj druhý gól, keď vo vynikajúcej šanci hlavou neprekonal Bürkiho. „Bol to veľmi ofenzívny zápas. Obe mužstvá mali veľa šancí. my sme strelili tri góly. Bolo to dôležité víťazstvo, ktoré ukázalo, že sme v dobrej forme,“ povedal poľský útočník pre televíziu Sky.

Hostia v druhom polčase pevne držali zápas pod kontrolou, zvlášť keď v 67. min centrovaná lopta Davida Alabu skončila v súperovej sieti. Domáci stačili už iba zmierniť prehru zásluhou Marca Bartru v 88. min. Spoluhráčom zablahoželal k víťazstvu prostredníctvom sociálnej siete aj zranený krídelník Bayernu Franck Ribéry, keď na twitteri napísal: „Skvelé víťazstvo chlapci! Už sa neviem dočkať, keď budem opäť s týmto tímom.“

Bayern dosiaľ vyhral pod vedením trénera Juppa Heynckesa všetkých sedem zápasov, z nich štyri bundesligové. Keď prevzal tím, Mníchovčania zaostávali v tabuľke za Dortmundom o 5 bodov. Dnes majú o šesť bodov viac ako „žlto-čierni“.

Augsburg – Leverkusen 1:1 (1:1)

Góly: 49. Danso – 47. Vollands

Freiburg – Schalke 0:1 (0:0)

Gól: 62. Caligiuri

Hamburger SV – Stuttgart 3:1 (1:0)

Góly: 20. Hunt, 65. Kostič, 69. Arp – 55. Ginczek (z pok. kopu), ČK: 12. Burnič (Stuttgart) po 2. ŽK

Mönchengladbach – Mainz 1:1 (0:1)

Góly: 67. Vestergaard – 19. Diallo

Lipsko – Hannover 2:1 (0:0)

Góly: 70. Y. Poulsen, 85. T. Werner – 56. Jonathas

Dortmund – Bayern Mníchov 1:3 (0:2)

Góly: 88. Bartra – 17. Robben, 37. Lewandowski, 67. D. Alaba