Za napadnutie rozhodcu dvojročný trest. Česká futbalová hviezda svoj čin oľutovala

Radek Šírl (v strede) v drese Zenitu Petrohrad v roku 2009. Autor: SITA/AP, PAOLO GIOVANNINI

Disciplinárna komisia Riadiacej komisie pre Čechy udelila tridsaťšesťročnému obrancovi či stredopoliarovi nepodmienečný trest zákazu štartu za incident v sobotňajšom zápase divízie medzi jeho Zbuzanmi a Vysokým Mýtom.

Šírl sa môže odvolať alebo prípadne po roku požiadať o odpustenie zvyšku trestu. Nedohratý zápas skontumovali v prospech hostí a Zbuzany dostali pokutu 150-tisíc českých korún.

Incident sa stal deväť minút pred koncom prvého polčasu. Jeden z hosťujúcich hráčov mal kontakt s domácim brankárom, čo sa Šírlovi nepáčilo. Následne do protihráča vrazil a ešte ho kopol na zemi.

Hlavný rozhodca Matěj Cichra dal Šírlovi červenú kartu, čo víťaza Pohára UEFA s Petrohradom z roku 2008 ešte viac rozzúrilo. Najprv strčil do asistenta Patrika Gunitša a potom udrel hlavného rozhodcu. Ten zápas predčasne ukončil za stavu 0:1.

Šírl dostal z hľadiska zastavenia činnosti najvyšší možný trest, pokute sa ale vyhol. „Dospeli sme k tomu jednomyseľne. Priťažujúcich okolností je veľa, jediná poľahčujúca je prejavená ľútosť a ospravedlnenie rozhodcovi, ktorého kontaktoval v nedeľu po zápase,“ povedal novinárom predseda disciplinárky Riadiacej komisie pre Čechy Zdeněk Tasch.

„Pán Šírl povedal, že konal v emóciách, že to bol skrat. Vzhľadom na to, že nebol nikto zranený a pán Šírl prejavil ľútosť, nepristúpila komisia na to, aby dostal ešte finančnú sankciu. Disciplinárny poriadok umožňuje v tomto prípade 100-tisíc korún,“ dodal Tasch.

Šírl trest rešpektuje, ale nepovedal, či sa odvolá. „Ja to beriem, pretože toto je neospravedlniteľné. Takže proti tomu nemám žiadne námietky,“ uviedol Širl.

„Svoj čin ľutujem, neustál sme to po športovej, ani po ľudskej stránke. Pán rozhodca za nič nemôže, rupli mi nervy. Nedokážem si to vysvetliť. Teraz za to ponesiem následky,“ dodal bývalý ligový hráč Bohemians 1905, Sparty Praha či Mladej Boleslavi.

Ku skratu ho vraj vyprovokovala najmä červená karta. „Zápas sa pre nás nevyvíjal dobre, bol ťažký terén, bol tam nejaký zákrok na brankára, čo sa stáva. Mal som toho plnú hlavu, všetko to vo mne vybuchlo a potom som neustál červenú kartu. Myslel som si, že dostanem žltú, tá červená mi spôsobila červeno pred očami,“ uviedol Širl.

„Hneď po incidente som si uvedomil, že je to veľký problém. Asi desať minút som to nejako predýchaval. Pán rozhodca potom už bol v kabíne, nechcel som ho rušiť. Sám som z toho nebol psychicky dobre. Druhý deň hneď ráno som pána rozhodcu kontaktoval telefonicky, ospravedlnil sa mu a on moje ospravedlnenie prijal,“ dodal osemnásobný reprezentant.

Vo futbale chce po treste pokračovať. „Určite. Hrám futbal celý život, je to môj prvý takýto veľký problém. Snáď sa budem udržiavať v nejakej kondícii a budem sa snažiť po tej odmlke vrátiť,“ uviedol Šírl.

„S klubom som dohodnutý, že môžem chodiť trénovať, že ma nijako neodstaví. Ospravedlnil som sa klubu, aj chalanom v kabíne,“ dodal Šírl.