Tínedžer z bránky Benficy má ďalšie rekordy LM. A opäť dostal kuriózny gól

Mile Svilar počas rozvičky pred zápasom na Old Trafforde. Autor: Reuters , DARREN STAPLES

Brankár Mile Svilar bude spomínať na zápasy s futbalistami Manchestru United v Lige majstrov so zmiešanými pocitmi.

V prvom sa stal najmladším gólmanom slávnej súťaže, v druhom zase ako najmladší chytil pokutový kop. Benfica však oba duely prehrala a osemnásťročný Belgičan navyše v každom dostal veľmi kuriózny gól.

Svilar pred dvoma týždňami v domácom stretnutí prekonal vo veku 18 rokov a 52 dní maximum bývalého brankára Realu Madrid Ikera Casillasa. Proti United predviedol dobrý výkon, ale tiež sa podpísal pod jediný gól zápasu, keď po priamom kope Marcusa Rashforda skončil aj s loptou za bránkovou čiarou.

Smola mladého belgického futbalistu neopustila ani v utorňajšom zápase na Old Trafforde. V 15. minúte síce Svilar ako najmladší brankár v Lige majstrov chytil penaltu, ale tesne pred prestávkou inkasoval po tom, ako sa lopta po strele Nemanju Matiča odrazila od tyče do jeho chrbta a od neho zamieril do brány.

Mile Svilar v zápase proti Manchestru United (chytená penalta v čase 0.49, kuriózne inkasované gól od 2.00)

Svilar si tak pripísal ďalší rekord, tentoraz ako najmladší autor vlastného gólu. „Mám veľmi zmiešané pocity. V prvých dvadsiatich minútach to bolo s emóciami ako na horskej dráhe. Ale nemohol som s tým nič robiť, bola to smola, ale aj tak sa to počíta ako vlastný gól,“ povedal novinárom.

Druhý gól dostal Svilar až v samotnom závere z druhého pokutového kopu, ktorý premenil Daley Blind. Preto si rovnako ako po prvom zápase s United vyslúžil od súpera pochvalu.

„Je to veľmi dobrý brankár. Má len osemnásť rokov, raz z neho bude veľká hviezda,“ vyhlásil Matič.

„Pri góle som mal veľa šťastia, nebola to jeho chyba. Predviedol dobrý zákrok a potom tiež ukázal, že na nepríjemné okamihy vie rýchlo zabudnúť,“ dodal srbský záložník, ktorý v minulosti pôsobil v Benfice a podľa médií Svilarovi, ktorého otec je Srb a v chytal aj za Juhosláviu, prestup do Lisabonu odporučil.