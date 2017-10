Peniaze nie sú všetko. Neymarovi sa cnie za Barcelonou

Peniaze sú dôležité, ale šťastie vám automaticky neprinesú. A to platí aj v prípade najdrahšieho futbalistu planéty. Brazílsky útočník Neymar údajne už ľutuje svoj prestup do Paríža Saint-Germain, kam zamieril v lete z FC Barcelona za astronomických 222 miliónov eur.

Katalánske rádio La Porteria informovalo, že Neymar svojím blízkym prezradil, že svoj odchod z Barcelony ľutuje. Údajne sa mu nepáči život vo francúzskej metropole a nestotožnil sa ani s tréningovými metódami kouča PSG Unaia Emeryho.

Jeho prestup do Paríža sprevádzali dramatické okolnosti. Barcelona zažalovala francúzsky veľkoklub a obvinila ho z nešportového správania a ilegálneho prístupu k hráčovi. Neymar si podľa La Porteria v Paríži nezvykol a chýba mu život, ktorý mal v centre Katalánska.

Jeho osobné spory s ďalšími hviezdami PSG už boli medializované, hádky s Uruguajčanom Edinsonom Cavanim v úvode sezóny francúzskej Ligue 1 napĺňali stránky novín. Aj pre spory so spoluhráčmi sa Neymar čoraz častejšie vracia do Barcelony, aby sa stretol so starými známymi.

Naposledy tam bol cez víkend. Fotografiu zo stretnutia priniesla FC Barcelona aj na svojom oficiálnom konte na Instagrame. Neymar je na nej v družnom rozhovore s Lionelom Messim, Luisom Suárezom a ďalšími bývalými spoluhráčmi.