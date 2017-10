Ronaldo zúril, nadával. Prehru Realu oslavovalo celé Katalánsko

Futbalisti Girony oslavujú jedno z najväčších víťazstiev v klubovej histórii. Katalánsky nováčik španielskej La Ligy, hrajúci najvyššiu súťaž prvýkrát v 87-ročnej existencii, v nedeľu šokoval domácou výhrou 2:1 nad obhajcom trofeje Real Madrid. Senzačný triumf mal pre Gironu o to sladšiu príchuť, že prišiel v dobre, keď sa Katalánsko usiluje o nezávislosť. "Bielemu baletu" naopak ďalšia liová blamáž skomplikovala boj o titul.

Podobe konečného výsledku nemohol uveriť ani kapitán Realu Sergio Ramos. Autor: Reuters, JUAN MEDINA

„Dnes všetci v Španielsku i vo veľkej časti sveta videli, že malý klub môže vo futbale dosiahnuť čokoľvek, pokiaľ má ambície, zaujatie a odhodlanie,“ povedal nadšený tréner domáceho tímu Pablo Machín.

Girona, ktorú vlastní rovnaká spoločnosť ako anglického giganta Manchester City, zaskočila Real aktívnou hrou a strelecky sa mu vyrovnala. Hostia síce viedli od 12. minúty po góle Isca, ale v 54. min vyrovnal Christian Stuani a za ďalšie štyri minúty dokonal senzačný obrat Portu.

„Keby ste mi pred troma rokmi povedali, že toto bude možné, tak by som vás označil za bláznov. Tento výsledok patrí všetkým, ktorí nám roky verili a fandili nám,“ pokračoval 42-ročný kouč Machín.

Girona, ležiaca približne 100 kilometrov od Barcelony, si pripísala skalp Realu iba dva dni po tom, ako Katalánsko vyhlásilo nezávislosť. Tú ale španielska vláda ani väčšina Európy neuznali a Madrid následnej v regióne obmedzil autonómiu a prevzal nad ním moc.

Niektorí fanúšikovia si na duel s Realom, ktorý je považovaný za vládny klub, priniesli katalánske vlajky a z hľadiska sa opakovane ozýval pokrik „sloboda“.

Z triumfu neskrýval radosť ani zosadený premiér katalánskej autonómnej vlády Carles Puigdemont. „Víťazstvo Girony na jedným z najväčších klubov na svete je odkazom pre mnoho situácií,“ napísal na sociálnej sieti Puigdemont.

„Ľudia túžili oslavovať, pretože šport je jedna vec a to, čo sa deje, zase druhá. Myslím, že ľudia sú z toho všetkého už trochu unavení a veria, že sa to čoskoro vyrieši. Som pyšný, že sme im ponúkli dve hodiny skvelého futbalu,“ dodal Machín.

Zatiaľ čo sa domáci utápali v eufórii, Real prehrou podčiarkol zúfalý štart do ligovej sezóny. Po nedeľňajšej blamáži a desiatich odohraných kolách stráca na vedúcu FC Barcelona už osem bodov.

Tréner Realu Zinedine Zidane napriek tomu verí v obhajobu titulu. „Vieme, že to ešte môžme otočiť. Budeme mať lepšie dni a ďalšie tímy budú počas sezóny tiež strácať. Nečakane sme stratili tri body, ale naďalej chceme ligu vyhrať,“ uviedol Zidane.

„Nikto nemôže povedať, že Real je mŕtvy, pretože my sme už veľakrát ukázali, že sa dokážeme vrátiť späť do boja. Na stole stále leží veľa bodov. Osembodová strata nie je malá, ale my sme Real,“ burcoval Isco.