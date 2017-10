Brankára v Anglicku vylúčili za močenie na hracej ploche, vec bude riešiť aj polícia

Futbalového brankára Maxa Crocombea z tímu Salford City vylúčili za to, že počas zápasu močil na hracej ploche.

Dvadsaťštyriročný Novozélanďan si uľavil v závere sobotňajšieho stretnutia šiestej najvyššej anglickej súťaže proti Bradford Park Avenue. „Chcel by som sa ospravedlniť za dnešný incident. Nikoho som nechcel uraziť a chcel by som sa ospravedlniť obom klubom aj fanúšikom. Už sa to nikdy nestane,“ uviedol Crocombe na twitteri.

„Usporiadateľ mu dvakrát povedal, aby to nerobil, ale on ho nepočúval,“ povedal sekretár Bradford Park Avenue Colin Barker. Crocombeovi navyše môžu hroziť problémy s políciou, pretože jeden z divákov podal oficiálnu sťažnosť a tá bola bola posunutá polícií.

Spolumajtieľmi Salfordu, ktorý v dueli zvíťazil 2:1, je päť bývalých hráčov Manchestru United – Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes a Nicky Butt.