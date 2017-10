Bývalý český reprezentant udrel v nižšej súťaži rozhodcu. Zápas ukončili

Bývalý český futbalový reprezentant Radek Šírl inzultoval v stretnutí tamojšej divízie C rozhodcu. Zápas jeho tímu Zbuzany proti Vysokému Mýtu za stavu 0:1 predčasne ukončili a tridsaťšesťročnému hráčovi domácich hrozí trest.

V 36. minúte dostal Šírl červenú kartu za napadnutie súpera, do ktorého počas prerušenej hry najprv vrazil rukami a ležiaceho hráča potom ešte kopol. Po vylúčení strčil do asistenta rozhodcu a hlavného zozadu udrel päsťou do hlavy. Ten následne spadol na zem. Video z incidentu priniesla stránka denníka Sport.

Podľa zápisu o stretnutí sa Šírl neupokojil ani potom a pri odchode z ihriska sa rozhodcovi ešte vyhrážal. „Ja si na teba počkám, napálim ti naozaj, nech máš dôvod to ukončiť,“ citoval ho v zápise hlavný rozhodca Matěj Cichra.

Za Zbuzany v divízii C hrajú aj ďalší bývalí českí prvoligoví futbalisti Radek Dosoudil, Mario Lička či Marek Kincl. Po 11 kolách patrilo stredočeskému nováčikovi v tabuľke piate miesto.