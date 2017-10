Šéf Lipska chcel ukázať rozhodcovi jeho chyby v mobile. Hráči Bayernu ho stopli

Rangnick sa objavil na ploche s mobilom v ruke a namieril si to rovno k Zwayerovi. V jeho snahe mu okamžite bránili hráči Bayernu, aktívny bol predovšetkým stopér Mats Hummels.

„Jednoducho, to tak nejde, aby išiel za arbitrom s telefónom a ukazoval mu niektoré situácie z duelu. Nedokážem si predstaviť, že toto by malo byť dovolené. Len kompetentné osoby môžu v prestávke diskutovať a ukazovať im sporné momenty. Pánovi Rangnickovi som povedal, že toto skutočne nie je nutné a zároveň je to nešportové. Či to bol, alebo nebol pokutový kop, aj tak to už rozhodnutie arbitra nezmení. Myslím si, že som sa vyjadril vecne.“