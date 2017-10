Ďalšia blamáž Sparty. Zase sme spadli dole, je to na prd, smútil Šural

V 17. minúte predĺženia peknými nožničkami vyrovnal na priebežných 2:2, ale príliš radosti z toho ofenzívny stredopoliar Josef Šural mať nemohol, pretože futbalisti Sparty nakoniec v osemfinále domáceho pohára vypadli s Ostravou po penaltovom rozstrele.

Mužstvo z Letnej tak nezvládlo ďalší z cieľov tejto sezóny po tom, ako nepostúpilo do skupinovej fázy Európskej ligy a v lige je až piate s 15-bodovou stratou na vedúcu Plzeň.

„Je to obrovské sklamanie. Ako ste mohli vidieť aj podľa zostavy, v pohári sme nechceli nič podceniť. Bohužiaľ to nevyšlo. Prehrali sme si v základných 90 minútach,“ povedal novinárom Šural.

Sparťania dvakrát dotiahli jednogólové manko, v penaltách ale zlyhali, zatiaľ čo Baník bol pri streľbe pokutových kopov bezchybný.

„Veril som, že keď sme v základnej hracej dobe vyrovnali, že by sme mohli postúpiť. Bolo tam pár závarov, potom sme pred inkasovaným gólom mali obrovskú šancu, keď súper vykopol loptu z bránkovej čiary. Mali sme to tam nejako dotlačiť,“ ľutoval Šural a dodal:

„Je to proste na prd. Pre nás bola komplikácia najskôr liga, teraz aj pohár. Verili sme, že by sme mohli po dlhšej dobe vyhrať nejakú trofej, ale vypadli sme so súperom, s ktorým sme vypadnúť nemali.“

S rovnakým súperom sa Sparta stretne v nedeľu v lige. „Budeme sa sústrediť už len na ligu. Chceme sa čo najviac dotiahnuť na prvé miesto, aj keď viete, aké je tam manko. Takže hlavný cieľ bude dostať sa do kvalifikácie Ligy majstrov,“ dodal Šural.