Gregušovi puklo v chodidle, do Vianoc je mimo hry: Bez priateľky by som bol hotový

Informuje o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Dvadsaťšesťročný stredopoliar sa zranil počas nedeľňajšieho domáceho ligového zápasu proti Aarhusu (4:0). Scénu opustil v 26. minúte.

„Chcel som zabrať, zle som dostúpil a počul som, ako mi v chodidle puklo. Skúšal som ešte chvíľu hrať, ale veľmi to bolelo. To puknutie mi naznačilo, že je zle,“ povedal v rozhovore pre web SFZ Greguš a pokračoval:

„Vyšetrenia ukázali, že mám únavovú zlomeninu na vonkajšej strane chodila pravej nohy. Lekári ma oboznámili, že mám dve možnosti, ako sa to dá liečiť. Prvá možnosť by bola bez chirurgického zásahu, no liečba by trvala dlhšie a hrozilo by, že sa mi to môže zle zrásť alebo aj obnoviť. Druhá možnosť je operácia – zlomeninu mi vystužia a liečba by bola kratšia. Ak by išlo všetko ako má, po štyroch týždňoch by som pomaličky mohol začať nohu zaťažovať. Do Vianoc som však určite bez futbalu.“

Operáciu v Kodani naplánovali na 30. októbra. Greguš nebude v kádri slovenskej reprezentácie pre novembrové prípravné zápasy proti Ukrajine (10. 11. v Ľvove) a Nórsku (14. 11. v Trnave); už kontaktoval Štefana Tarkoviča, asistenta hlavného trénera SR Jána Kozáka.

„Už som písal trénerovi Tarkovičovi, že novembrový zraz je pre mňa pasé. Je to moje prvé vážnejšie zranenie, ale hovorím si, že mohlo byť aj horšie. Veď pri zranení kolena sa pauzuje pol roka a niekedy aj viac. Verím, že všetko dobre dopadne a ja sa budem môcť čím skôr vrátiť do futbalového kolotoča,“ skonštatoval Greguš a doplnil: „Je tu so mnou priateľka Paulínka a stará sa o mňa príkladne. Bez nej by som bol hotový.“