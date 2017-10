PAOK prvýkrát padol, v Pireu ho čakalo peklo. Mak: Mali sme získať aspoň bod

„Myslím si, že podľa priebehu duelu sme mali získať aspoň bod,“ uviedol Mak pre svoju oficiálnu webstránku. Hostia začali aktívne, prvú príležitosť mal slovenský futbalista, no jeho strelu domáci brankár chytil.

„Bolo to derby, hralo sa v skvelej atmosfére. Škoda výsledku. Hrali sme dobre, no nevedeli sme dať gól. Domáci jeden dali,“ pokračoval 26-ročný bratislavský rodák, ktorý pobudol na ihrisku do 69. minúty. Jediný gól stretnutia padol z pohľadu hostí nešťastným spôsobom. Po štandardnej situácii hráč PAOK Fernando Varela chcel odkopnúť loptu, ale trafil domáceho Björna Engelsa, od ktorého sa odrazila do bránky. „Futbal je o góloch. Domáci dali, my nie. Škoda,“ zdupľoval Mak.

Napriek prehre zostal PAOK na čele tabuľky gréckej Super ligy s pätnástimi bodmi, za ním nasleduje kvarteto tímov AEK Atény, Olympiakos Pireus, Panionios a Levadiakos s jednobodovým mankom.