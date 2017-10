Z atletických dráh na trávniky. Bolta čaká skúška v Borussii Dortmund

Usain Bolt ako futbalista na jednej z promoakcií v roku 2015. Autor: SITA/AP, Rebecca Blackwell

Tentokrát však už nie na vrcholové atletické podujatia. Bývalý jamajský šprintér chce byť pripravený na avizovanú týždennú skúšku vo futbalovom klube Borussia Dortmund.

Osemnásobný olympijský víťaz a svetový rekordér v behu na 100 a 200 m tvrdí, že to so štartom futbalovej kariéry myslí vážne. „Je to môj osobný cieľ. Nezaujíma ma, čo si o tom myslia ostatní. Keby som mal pocit, že na to nemám, povedal by som: Viete čo? Zabudnite na to! Neplánujem sa strápňovať. Ak budem mať pocit, že na to mám, pokúsim sa o to. Je to sen a ďalšia kapitola môjho života,“ povedal tridsaťjedenročný Jamajčan novinárom po Veľkej cene USA formule 1 v Austine, kde odštartoval preteky a zviezol sa po okruhu s lídrom šampionátu Britom Lewisom Hamiltonom.

Lúčenie s kariérou na majstrovstvách sveta, kde sa musel uspokojiť s bronzom na stovke, mu pokazilo zranenie v štafete. „To stehno ma stále brzdí. Počas dvoch týždňov však budem môcť znovu začať trénovať a vrátiť sa do formy. Potom uvidíme,“ uviedol Bolt, ktorého sponzorom je spoločnosť Puma. Tá patrí i medzi partnerov dortmundského klu­bu.

„Ich pozvanie stále platí. Ide len o mňa, aby som bol fit a v kondícii. Potom môžem ísť na testy a ukáže sa, ako na tom som,“ povedal veľký fanúšik Manchestru United.