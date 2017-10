Neprípustné! Nahnevaný Mourinho kritizoval vlastných

Nech sa na ihrisku udialo čokoľvek, v drvivej väčšine prípadov stál José Mourinho na strane svojich hráčov. Nevyšiel im zápas? Pochválil ich. Nezvládli dôležitý súboj v hlavách? Podržal ich. Prehrali kvôli spornej situácií? Namiesto hodnotenia zverencov sa pustil do kritiky rozhodcov.

V sobotu sa však karta obrátila. Totálne.

Mourinho totiž verejne kritizoval futbalistov Manchesteru United. V stretnutí 9. kola proti nováčikovi anglickej Premier League z Huddersfieldu inkasovali v priebehu piatich minút dva góly a počas zvyšnej hodiny hry skóre len kozmeticky upravili na 1:2. Na pozápasovej tlačovej konferencii vykypel v Mourinhovi hnev.

„Nespomínam si ani na jeden z priateľských zápasov, kde by bol prístup mojich hráčov taký zlý. Je to neprípustné. Nezaslúžili sme si vyrovnať. Keby som bol jedným z fanúšikov Manchesteru United, bol by som neskutočne sklamaný. Iste, môžete prehrať so súperom pretože bol kvalitnejší. To sa stáva. Nestáva sa však, že prehráte lebo protivník mal lepší prístup k duelu,“ hromžil Mourinho.

Pred prvou ligovou prehrou v tomto ročníku sa na najslávnejší anglický klub sypali slová chvály. Ako jediní dokázali držať krok s mestským rivalom City, v skupinovej fáze Ligy majstrov nestratili ani bod a suverénne kráčajú za postupom do vyraďovacej fázy. Dávajú veľa gólov, spoliehajú sa na pevnú defenzívu. V ostatnom stretnutí to však v dobre fungujúcej mašine zaškrípalo.

„Počul som Andera Herreru ako v rozhovoroch hovoril o tom, že prístup a túžba bola na bode mrazu. Preboha! Keď to povie futbalista, tak by so svojimi spoluhráčmi mal prísť na tlačovku a vysvetliť to. Ja to totiž nedokážem,“ hneval sa 54-ročný stratég.

Bývalý kouč Porta, Realu Madrid, Interu Miláno či Chelsea volil aj teplejšie slová, ale len keď hovoril o súperovi.

„Hrali tak, ako to mám rád. Nechýbala im chuť ani agresivita, boli nabudení a obetovali sa jeden pre druhého. My sme nemali nič z toho a tak tím, ktorý si zaslúžil uspieť, vyhral. Tak to proste je,“ uzavrel portugalský tréner.

Jeho náprotivok David Wagner si nevedel vynachváliť výkon svojich zverencov. Trojbodová odmena prišla v pravý čas – po šiestich zápasoch bez víťazstva, v ktorých jeho mužstvo získalo len dva body.

„Prežívame výnimočný okamih, veľké víťazstvo pre malý Huddersfield. Je to ďalšia kapitola rozprávky, ktorú sme začali písať pred dvomi rokmi. Znovu sa potvrdilo, že vo futbale je možné všetko. Som šťastný a pyšný, je to jeden z troch najkrajších momentov v mojej kariére,“ nechal sa počuť Wagner.