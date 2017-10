Megasúboj Slovákov v Serie A. Uspeje Hamšík alebo Škriniar?

Neapol a Inter Miláno čaká v sobotu večer súboj o prvé miesto v tabuľke najvyššej talianskej futbalovej súťaže. Svojim mužstvám budú, ako počas celej tejto sezóny, pomáhať aj slovenské opory v oboch táboroch.

Marek Hamšík s najväčšou pravdepodobnosťou povedie spoluhráčov na domácom štadióne Sv. Pavla s kapitánskou páskou. V utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti Manchesteru CIty (1:2) mohol vyrovnať klubový strelecký rekord Diega Maradonu (115). Gól síce nedal, ale je len otázkou času, kedy sa mu to podarí. Možno to príde práve v dnešnom šlágri.

"Mrzí nás, že sme prehrali. Nezachytili sme úvod. Ideme od zápasu k zápasu. Najbližšie nás čaká duel proti Interu Miláno. Odteraz myslíme iba na toto stretnutie,“ povedala po neúspešnom zápase v Manchestri legenda Neapola pre svoju klubovú stránku.

Minimalizovať líderské i dirigentské schopnosti 30-ročného špílmachra Hamšíka sa bude snažiť aj jeho reprezentačný spoluhráč Milan Škriniar. Dvadsaťdvaročného stredného obrancu označujú viaceré talianské médiá ako najlepšiu posilu Interu.

V ôsmich zápasoch nevynechal ani minútu, obrana čiernomodrých v nich inkasovala len päťkrát. Škriniar sa prezentoval výbornou rozohrávkou i čítaním hry. Vo vzdušnom súboji len málokedy našiel premožiteľa.

Focus #NapoliInter @milanskriniar #Training #ForzaInter Príspevok, ktorý zdieľa Inter (@inter), Okt 18, 2017 o 6:13 PDT

„Absolvovali sme v tejto sezóne množstvo skúšok. Pohľad na tabuľku a náš bodový súčet svedčí o tom, že sme pripravení. Je dovolené snívať o Scudette. Je to však ešte ďaleko, čaká nás náročný test. A či je Neapol pod väčším tlakom ako my? To sa teda mýlite,“ bavil novinárov na včerajšej tlačovej konferencii kouč Milánčanov Luciano Spalletti.

Partenopei sú na domácej pôde favoritom. Hostia však majú drobnú výhodu, pretože cez týždeň neabsolvovali zápas v niektorom z európskych pohárov. Spalletti sa na zápas veľmi teší.

„Hru hráčov Neapola ste videli, netreba ju viac predstavovať. Predvádzajú skvelý futbal, dávajú veľa gólov, pred vašou bránou sú nekompromisní. Sú reklamou na taliansky futbal a jedným z top tímov v Európe. Verím však, že úspešní budeme my,“ doplnil 58-ročný kouč.