Nie sme Benevento, hromžil tréner Sparty. Hlupák, odkázal mu z Talianska starosta

Hlavný predstaviteľ mesta s viac ako 60 000 obyvateľmi Clemente Mastella označil Stramaccioniho za hlupáka. Kouč sa následne za svoje slová ospravedlnil.

Tréner Sparty sa po zápase sťažoval, že rozhodcovia nepreukazujú jeho klubu väčší rešpekt. „Nie sme Benevento (nováčik talianskej ligy), sme Sparta,“ vyhlásil štyridsaťjedenročný Stramaccioni.

V Benevente, ktorého tím prehral všetkých osem doterajších zápasov Serie A so skóre 2:19, vzbudili jeho slová veľké rozhorčenie. Nahnevaný starosta nadiaľku odpovedal Stramaccionimu v podobnom štýle.

„Viete, my nie sme Stramaccioni. Bývalý tréner Interu sa vyjadril ako hlupák. Boli sme z toho v šoku, toto je jednoducho neprijateľné. Verím, že zasiahne trénerská únia a on sa ospravedlní nášmu mestu i klubu,“ uviedol Mastella.

Stramaccioni sa ospravedlnil a snažil sa svoj komentár vysvetliť. „Zmienil som sa o Benevente, pretože hrá v Serii A vôbec prvýkrát. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých sa to dotklo, ale to som nemal v úmysle. Pochádzam z tohto regiónu, moja babička sa narodila v provincii Benevento. Mám tu rodinu a nechcel som to mesto uraziť,“ citovali kouča talianske médiá.