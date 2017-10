VIDEO: S ťahákom za gólmi. Strelcovi Slavie pomohli poznámky na ruke

Kanoniera úradujúceho českého majstra zachytil fotograf s popísanou dlaňou ľavej ruky.

Zostrih zo zápasu Karviná - Slavia.

Mal na nej pokyny od trénera Jaroslava Šilhavého. Ide o „ťahák“ pri štandardných situáciách, konkrétne útočných rohových kopoch, ktorý mu pomohol skórovať aj počas uplynulého víkendu na ihrisku Karvinej (2:0).

Pomocou symbolov má naznačené, kam jeho spoluhráči zahrávajú rohové kopy. „Bolo to nacvičené, ale malo to ísť vzduchom. Lopta však prepadla, takže taký problém to nebol,“ poznamenal Škoda k svojmu gólu z 19. min, keď rohový kop Miroslava Stocha pustil medzi nohami za seba Mick van Buren a 31-ročný útočník poslal hlavou loptu do siete.