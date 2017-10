Real Madrid túži po Kanovi. Je ochotný zaplatiť veľké peniaze

Tréner Realu Madrid Zinedine Zidane si vyhliadol do útoku futbalistu Tottenhamu Hotspur Harryho Kana, ktorého by španielsky klub chcel získať v lete budúceho roka.

Podľa anglických novín Mirror je kráľovský klub ochotný investovať do kúpy hviezdneho útočníka 150 miliónov libier (približne 169 milónov eur).

Zidane má o 24-ročnom reprezentantovi Anglicka vysokú mienku: „Je to veľmi dôležitý hráč, pre Tottenham kľúčový. Vo všetkom je dobrý.“ Kane, ktorý v ôsmich ligových zápasoch aktuálnej sezóny Premier League strelil šesť gólov a vo dvoch dueloch Ligy majstrov pridal päť, má s londýnskym klubom platnú zmluvu do roku 2022. Hráča by rád privítal vo svojom tíme aj tréner Manchestru United José Mourinho. Kane je dvojnásobným najlepším strelcom sezóny Premier League (2015/2016, 2016/2017).