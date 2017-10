Zavesí kopačky na klinec? Legendárny Kaká zažil emotívnu rozlúčku s fanúšikmi

Najlepší futbalista planéty za rok 2007 totiž oznámil, že nepredĺži zmluvu s floridským klubom MLS.

„Ako všetci viete, kontrakt s Orlandom sa mi pomaly končí. Moje definitívne rozhodnutie je, že ho nepredĺžim,“ povedal Kaká pred nedeľňajšou domácou prehrou svojho tímu s Columbusom 0:1.

Orlando už skôr prišlo o možnosť postúpiť do play off MLS, preto súboj v nedeľu 22. októbra na pôde tímu New York City bude pre brazílskeho záložníka rozlúčkou s klubom, v ktorom s polročnou pauzou pôsobí od leta 2014.

Kaká po poslednom zápase v Orlande

Zatiaľ nie je známe, či sa Kaká rozhodne pokračovať v kariére, pravdepodobne v rodnej Brazílii, alebo definitívne vo veku 35 rokov ukončí kariéru.