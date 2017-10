Nie som hrdina, vraví záchranca Lazia. Dybala sa musí pred penaltami upokojiť

Brankár Thomas Strakosha v obklopení spoluhráčov z Lazia po zlikvidovanom pokutovom kope Paula Dybalu (na trávniku). Autor: Reuters, STRINGER

Brankár Lazia Rím Thomas Strakosha má za sebou nezvyčajný duel. V sobotňajšom dueli proti Juventusu (2:1) bol centrom diania a nakoniec aj hlavným hrdinom.

Súperovi takmer daroval gól. Loptu, ktorú chcel po malej domov odkopnúť, napálil do napádajúceho Gonzala Higuaína a tá sa odrazila od brvna do jeho náruče. Potom však už hráčov domácich privádzal skvelými zákrokmi do šialenstva. V siedmej minúte nadstaveného času v druhom polčase prišla jeho najhviezdnejšia chvíľa. Uhádol smer pokutového kopu Paula Dybalu a uchránil priaznivý stav pre Lazio.

„Neviem, čo sa stalo. Je mi to ľúto,“ kajal sa neúspešný argentínsky strelec. „Bude zahrávať pokutové kopy aj naďalej, len sa musí viac upokojiť,“ podržal svojho zverenca kouč Massimiliano Allegri, ktorého citovala La Stampa.

Výkon mladého gólmana ocenili dvojgólový strelec Ciro Immobile a kouč Lazia Simone Inzaghi. Obaja 22-ročného albánskeho reprezentanta označili za najlepšieho hráča stretnutia.

„Ďalšie víťazstvo, ktoré dalo zabrať nášmu krvnému tlaku. Sme šťastní a nadšení. Strakosha bol naším záchrancom, lebo udržal priaznivý stav,“ tešil sa taliansky útočník.

„Bolo by mi chlapcov ľúto, keby prehrali. Tím si víťazstvo zaslúžil. Vďaka Thomasovi sa z neho môžeme tešiť. Musíme mu pogratulovať. Cez týždeň som ho na tréningu podpichol, že je akýsi stuhnutý. V zápase však bol vynikajúci,“ chválil Inzaghi.

Práve on si Strakoshu vytiahol z druholigovej Salernitany, kde gólman hosťoval práve z Lazia, a dal mu šancu v prvom mužstve. Rodák z Atén začína dôveru splácať a je novým miláčikom belasej časti Ríma.

„Neexistuje žiadna hviezda či hrdina zápasu. Vyhrali sme ho všetci, nielen ja. Prispeli k tomu spoluhráči, tréneri, zamestnanci klubu, fanúšikovia. Pretrpeli sme spoločne nápor súpera a získali sme tri body. V hlave som mal pred penaltou množstvo myšlienok. Prosil som Boha, aby mi pomohol zachrániť výsledok. Po dlhšej dobe sa na nás usmialo šťastie. Vyhrali sme zaslúžene,“ doplnil Strakosha na klubovej stránke.