Bývalý spoluhráč Messiho: Mbappé je lepší ako Lionel v jeho veku

Giuly hral za Barcelonu v rokoch 2004 a 2007 a videl Argentínčanov vzostup z akadémie La Masia až na futbalovú superstar.

„Kylian je vo výbornej situácii. Má všetky predpoklady na to, aby dokázal veľké veci a obrovský potenciál stať sa najlepším. Premýšľa rozumne, svoje telo vie ovládať lepšie a má profesionálnejší prístup ako Messi v jeho veku,“ povedal Giuly o osemnásťročnom talente, ktorý prestúpil z Monaka do Paríža za 180 miliónov eur na hosťovanie s opciou na prestup.

„Messiho trápili pri futbalovom raste zdravotné problémy a preto bol v ťažkej situácii. Kylian sa dokáže rýchlejšie zregenerovať. Parížania vedeli, prečo po ňom túžili. Prestup mu veľmi pomôže v progrese,“ dodal Giuly.

Futbalový príbeh druhého najdrahšieho hráča sveta mohol mať iný scenár. Keď mal Mbappé 16 rokov, takmer ho získalo Lipsko. Povedal to športový riaditeľ klubu Ralf Rangnick. Podpis zmluvy nakoniec zmaril odchod trénera Alexandra Zornigera. Mbappého otec vtedy sľúbil Ragnickovi, že ak mužstvo prevezme on, jeho syn dostane súhlas na prestup z Monaka. Rangnick mu to v neistej situácii nemohol potvrdiť. Keď sa nakoniec stal trénerom, bolo neskoro a Mbappé zostal v Monaku…