Zaštekal a bolo rozhodnuté. Heynckesovi pomohol prijať ponuku Bayernu aj pes

Tréner Bayernu Mníchov Jupp Heynckes na pondelňajšom tréningu. Autor: SITA/AP, Sven Hoppe

„Bolo to ťažké rozhodovanie, ale moja dcéra a manželka povedali, že by som to mal vziať. Môj pes takisto dvakrát zaštekal, takže to znamenalo, že by som naozaj mal,“ uviedol 72-ročný nemecký odborník. Na lavičke Bavorov nahradil nedávno odvolaného Taliana Carla Ancelottiho.

Predtým Heynckes v roku 2013 priviedol slávny bavorský tím k víťazstvu v domácej lige, Nemeckom pohári a v Lige majstrov, následne po dvoch rokoch práce v Mníchove odišiel do dôchodku. Ukázalo sa, že predčasne. S vedením Bayernu sa teraz dohodol na kontrakte do konca aktuálnej sezóny, celkovo to je pre Heynckesa už štvrtý kariérny angažmán v tomto klube.

V aktuálnom ročníku sa Mníchovčanom nedarí podľa očakávaní. V I. bundeslige figurujú na druhom mieste v tabuľke s 5-bodovým odstupom za Borussiou Dortmund, pričom v ostatných dvoch ligových zápasoch nezvíťazili – v oboch prípadoch premárnili dvojgólový náskok.

Ancelotti šéfoval lavičke Bayernu 14 mesiacov, „väz mu zlomila“ hanebná prehra v Lige majstrov proti Parížu St. Germain 0:3. „Napriek tejto ťažkej fáze som si istý, že tím rýchlo ukáže svoju lepšiu stránku,“ povedal Heynckes.

Rodák z Mönchengladbachu Heynckes si uvedomuje, že éra hráčov ako bol Bastian Schweinsteiger či Philipp Lahm je už definitívne preč.

„Títo futbalisti patrili v šatni k lídrom. Potrebujeme takých, aby ostatným hráčom dodali sebadôveru. Úspech je najdôležitejšia vec. Zo športového pohľadu musíme zmeniť a zlepšiť veľa aspektov. Nie je tajomstvom, že Thomas Müller nehrá tak, ako ho predurčuje jeho potenciál alebo že Jérome Boateng stagnuje po sérii nepríjemných zranení. Viem, čo musím urobiť. Potrebujem si s hráčmi sadnúť, porozprávať sa a vzbudiť v nich pocit spolupatričnosti. Mám jasný plán,“ dodal Heynckes.

Po reprezentačnej prestávke čaká na hráčov Bayernu počas 3 týždňov 7 zápasov. Najskôr si zmerajú sily v rámci bundesligy a Nemeckého pohára s Lipskom. Potom zverenci Juppa Heynckesa nastúpia na dva zápasy Ligy majstrov proti škótskemu Celtigu Glasgow a na záver 4. novembra vyzvú súčasného lídra domácej súťaže a najväčšieho rivala Borussiu Dortmund.