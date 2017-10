Barcelona dala Iniestovi unikátnu zmluvu. Hráč si sám povie, kedy v klube skončí

Stredopoliar Andrés Iniesta si bude do konca kariéry obliekať dres futbalovej Barcelony. Tridsaťtriročný kapitán sa dohodol so španielskym veľkoklubom na novej doživotnej zmluve a uťal špekulácie o možnom letnom odchode do Juventusu Turín. Doterajší kontrakt mu mal vypršať v júni budúceho roka.