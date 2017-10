Piqué zasial katalánsky vietor. Teraz žne španielsku búrku

„Už som hlasoval. Spoločne sme nezastaviteľnou obranou demokracie,“ hlásil Gerard Piqué na twitteri spolu s fotkou z volebnej miestnosti, kde vyjadril svoj postoj v nedeľňajšom referende. V ňom sa takmer 90 percent katalánskych voličov vyjadrilo, že chce neutralitu svojho územia od Španielska.

O niekoľko hodín na barcelonského futbalistu desiatky fanúšikov na zraze španielskej reprezentácie pred dnešným kvalifikačným stretnutím s Albánskom hanebne pokrikovali. „Vypadni, ty hlupák!“ ozývalo sa z tréningového strediska v Alicante.

„Toto bol môj najhorší deň v kariére. Cítim sa Kataláncom a pokiaľ to niekomu prekáža, trenérovi alebo ľuďom na zväze, pokojne hneď teraz skončím v reprezentácii,“ hovoril uplakaný Piqué španielskym médiám.

Ako za čias diktátora

Tridsaťročný obranca veľmi ťažko niesol brutálny zákrok španielskej polície voči hlasujúcim Kataláncom. Takmer 17-tisíc policajtov konfiškovalo hlasovacie lístky, zatváralo volebné miestnosti a voči protestujúcemu davu použilo obušky i gumové projektily. Zranených bolo viac ako tisíc ľudí a tri desiatky policajtov.

„Ľudia protestovali nenásilne a ja som si myslel, že polícia zabráni referendu rovnako. Touto situáciou všetko zhoršili, Katalánsko odstrihli od Španielska viac, ako kedykoľvek predtým. Určite to bude mať svoje dôsledky. Či už volíte áno, nie alebo necháte papier prázdny, zúčastnili ste sa volieb a to je podstatné. Zabúdame na to, že za éry Franca (španielsky diktátor v rokoch 1939–1975, pozn.) sme nemohli naše názory brániť. Som na katalánsky ľud pyšný,“ vravel Piqué.

Na svojom konte má jeden z lídrov španielskeho národného tímu už 91 štartov. Najcennejší dres si oblieka už od 15 rokov. A hoci najskôr deklaroval koniec reprezentačnej kariéry, rétoriku zmenil.

„Po dlhom premýšľaní som sa rozhodol, že budem pokračovať. Nechcem nechať tých, ktorí ma urážali, vyhrať. Verím, že ľudia, ktorí ma vypískali, sú v menšine. Dúfam, že je mnoho ľudí, ktorí chcú, aby som nášmu mužstvu pomohol. Reprezentácia je pre mňa ako rodina. Som hrdý hráč Španielska. Ľudia musia rešpektovať odlišné názory. Veď len dialóg prináša správne riešenia,“ dodal Piqué.

V šatni sa pohľady na jeho politické názory rôznia. „Kto seje vietor, žne búrku,“ nechal sa počuť obranca Alváro Arbeloa. „Je to príkladný reprezentant. Na tréningu predviedol väčšie odhodlanie ako ostatní. Futbal spája, nemal by byť nástrojom pre politiku,“ pridal sa reprezentačný tréner Julen Lopetegui.

Pôjdu preč z La Ligy?

Problém s neutralitou Katalánska však má omnoho väčší športový rozmer ako – pri všetkej úcte – jedného španielského futbalistu. V stávke je omnoho viac. Budúcnosť najslávnejšieho klubu z centra autonomistických myšlienok FC Barcelona či vznik katalánskej futbalovej reprezentácie.

V žlto-červených dresoch by po boku s Piquém mohli bojovať aj Fábregas, Jordi Alba, Sergio Busquets či Marc Bartra. Na lavičke by sa časom mohol objaviť veľký zástanca katalánskej nezávislosti – Pep Guardiola.

Vedenie La Ligy na čele s dlhoročným fanúšikom Realu Madrid Javierom Tebasom sa už dávnejšie vyjadrilo, že ak sa Katalánsko osamostatní, Barcelončania si spolu Espanyolom a Gironou budú musieť nájsť namiesto La Ligy novú futbalovú súťaž, kde budú predvádzať svoje umenie.

„Ak sa tak stane, musia hľadať alternatívy. Do úvahy prichádza Francúzsko, Taliansko i Premier League. Príkladov zahraničných tímov v iných ligách je viacero. Monako hrá Ligue 1, Swansea zasa Premier League. Myslím si, že by s tým UEFA nemala žiaden problém,“ zamyslel sa katalánsky minister športu Gerard Figueras.

Určité obavy však má Arséne Wenger, ktorý si nevie predstaviť súboj anglickej ligy medzi Barcelonou a trebárs Arsenalom.

„Nemyslím si, že to zájde až tak ďaleko. FC Barcelona je vysoko politický klub. Bude zaujímavé, ako sa celá situácia vyvinie. Nevidím to však veľmi reálne. Máme tu 20 mužstiev a ak by sme to chceli rozšíriť na 24, musíme najskôr pozvať škótske kluby,“ vysvetlil skúsený kouč.

Aký osud postihne klub z Nou Campu?