V Barcelone sa nemalo hrať, tvrdí Guardiola. Piqué sa rozplakal

Bývalý skvelý hráč aj tréner Kataláncov nepovažuje za správne rozhodnutie vedenia La Ligy, že sa v nedeľu podvečer napokon hralo, ale bez divákov.

„Ak by to bolo na mne, zápas by som vôbec nepovolil. Nemalo sa hrať. Ak sa prijme také rozhodnutie, potom sa musí rátať s verejnými konzekvenciami,“ povedal Pep Guardiola pre rozhlasovú stanicu Radio Catalunya.

Súčasný tréner Manchestru City reagoval aj na emotívne vyhlásenie barcelonského stopéra Gerarda Piquého po zápase, keď povedal, že v prípade úspechu referenda je pripravený skončiť v španielskej reprezentácii.

Pozápasový rozhovor s Piquém, jeho emotívne vyhlásenie v čase 3.30

Guardiola vyjadril aj názor na účasť legiend FC Barcelona Carlesa Puyola a Xaviho na referende, ktoré nebolo oficiálne povolené španielskou vládou.

„Nepočul som rozhovor s Piquém, ale viem to od iných, čo vravel. Vyjadril sa ako odvážny muž. Piqué, Puyol či Xavi boli dlhé roky súčasťou veľkej generácie španielskeho futbalu aj v reprezentačnom drese. O tom, že milujú Španielsko, nemôže byť pochýb. Je to krásna krajina a miesto pre život. Majú však právo na názor,“ doplnil Guardiola

Vedenie katalánskeho klubu požiadalo o odklad stretnutia s Las Palmas z obáv o bezpečnosť pod vplyvom násilností sprevádzajúcich nepovolené referendum o nezávislosti Katalánska. Polícia však skonštatovala, že napriek vyhrotenej situácii v meste je schopná ustrážiť duel na Camp Nou, a od funkcionárov La Ligy takisto neprišla zelená na navrhnutý odklad. Lídrovi tabuľky by v takom prípade hrozila kontumácia 0:3 a ďalšie dôsledky.

„Barca“ približne pol hodiny pred výkopom oznámila, že vstupy na štadión zostanú zatvorené napriek tomu, že pred nimi čakali tisíce priaznivcov. Referendum napokon poznačili početné nepokoje v uliciach a zrážky polície s demonštrantmi, ktoré si vyžiadali až sedem stoviek zranených. „Je to hanba, čo sa dialo,“ komentoval Gerard Piqué zásah polície proti stúpencom nezávislosti.

Pohľad na prázdne tribúny. Zápas FC Barcelona - Las Palmas sa hral bez divákov. Autor: Reuters, ALBERT GEA

Situáciu v prípade fanúšikov na tribúnach mohol vyhrotiť zámer hostí z Las Palmas, ktorí predznamenali, že hráči nastúpia v dresoch s nášivkou zobrazujúcou španielsku vlajku na vyjadrenie podpory jednotnej krajine. To sa aj stalo. Domáci zasa vybehli na trávnik s miniverziou vlajky Katalánska na zadnej strane dresu v oblasti krku. Pôvodne chceli nastúpiť kompletne odetí do katalánskych farieb, čiže červenej a žltej.

„Nemali sme našu vlajku všade, ale na krku a v srdci áno,“ uviedol viceprezident FC Barcelona, cituje ho aj portál idnes.cz.

Referendum o nezávislosti Katalánska sa po úvodnom sčítaní hlasov skončilo obrovským triumfom stúpencov samostatnosti, až 90% účastníkov plebiscitu sa za ňu vyjadrilo. Teraz je na ťahu španielska vláda, aký postoj zaujme k stavu vecí. V prípade skutočného odtrhnutia Katalánska od Španielska by pre 24-násobného majstra FC Barcelona nastal problém, v ktorej dlhodobej „domácej“ súťaži by hrával.

Podľa katalánskeho ministra športu Gerarda Figuerasa by do úvahy okrem španielskej prichádzali aj talianska, francúzska či dokonca anglická najvyššia súťaž. Barcelona po triumfe nad Las Palmas naďalej vedie tabuľku La ligy bez straty bodu, keď zvíťazila vo všetkých doterajších siedmich zápasoch.