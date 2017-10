Už nie sme najsilnejší v Nemecku, znie z Bayernu. Duda: Môj gól je vedľajší

Ondrej Duda (vpravo) oslavuje gól so spoluhráčom z Herth Mitchellom Weiserom. Autor: SITA/AP, Michael Sohn

Dvadsaťdvaročný hráč Herthy Berlín skóroval v domácom dueli 7. kola proti Bayernu Mníchov, keď v 51. min znížil na priebežných 1:2. Stretnutie sa napokon skončilo remízou 2:2 – v 56. min zariadil nerozhodný rezultát útočník z Pobrežia Slonoviny Salomon Kalou. Dudov spoluhráč Peter Pekarík zostal na lavičke.

„Najdôležitejšie je to, že máme bod proti Bayernu. Môj zásah je vedľajší. Bol by to však väčší problém, ak by som ho nedal. V prvom polčase sme súperovi prejavili príliš veľa rešpektu. Tréner nám povedal, že do druhej polovice musíme ísť bez strachu. Výsledkom toho boli dva strelené góly,“ vyhlásil po stretnutí odchovanec MFK Košice.

Duda prestúpil do Berlína z Legie Varšava po minuloročných ME vo Francúzsku. V metropole Nemecka ho však prakticky počas celej uplynulej sezóny sužovali zdravotné problémy. Platnou posilou „starej dámy“ sa stal až v tomto ročníku.

Ofenzívny stredopoliar nastúpil prvýkrát v základnej zostave Herthy v bundesligovom dueli iba 17. septembra proti Hoffenheimu. Berlínsky kouč Pál Dárdai odvtedy v lige ani raz nevynechal v otváracej jedenástke svojho hráča s číslom desať.

Zostrih zápasu, Dudov gól v čase 2.43

„Mám radosť, že sme dokázali dotiahnuť späť na 2:2. Do stretnutia sme vstúpili dobre, bolo frustrujúce, že sme dosť skoro inkasovali. Musíme lepšie brániť. Zdôrazňovali sme to aj cez prestávku, no hneď po nej sme dostali druhý gól. Neboli sme v ideálnej situácii, ale ukázali sme fantastický charakter. Naša reakcia na nepriaznivý stav bola skvelá a myslím si, že remíza je spravodlivým odrazom diania na trávniku,“ skonštatoval 41-rodák z Pécsu.

Bayern neuspel ani po štvrtkovom odvolaní talianskeho kouča Carla Ancelottiho ako reakcii na prehru 0:3 na trávniku Paríža St. Germain v Lige majstrov. Dočasným trénerom sa stal Willy Sagnol.

„Myslím si, že som svoje mužstvo poslal na ihrisko v najlepšom zložení, aké máme. Je to frustrujúce. Keď vedieme o dva góly, nemôžeme poľaviť v koncentrácii, musíme byť disciplinovaní. Počas desiatich minút nám to úplne chýbalo a zaplatili sme za to. S takýmito chybami už viac nie sme najsilnejšie mužstvo v Nemecku.“ uviedol Sagnol a dodal:

„Taký je však futbal, pomer síl sa mení, hráči sa musia pozerať dopredu. Čaká nás reprezentačná prestávka, v tichosti si všetko zanalyzujeme.“

Bavori zaostávajú v I. bundeslige za vedúcou Borussiou Dortmund o päť bodov, Hertha je desiata.