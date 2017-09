Po kritike prišiel chorál. Morata nahrádza Costu

Od trénera Chelsea Antonia Conteho to nebol múdry ťah. Streleckému hrdinovi ostatných troch sezón Diegovi Costovi oznámil textovou správou, že s ním v tomto ročníku nepočíta. Popri mediálnej prestrelke medzi oboma kohútmi, musel anglický futbalový šampión hľadať náhradu.

Álvaro Morata spláca nemalú čiastku, ktorú Londýnčania poslali na účet Realu Madrid. Hoci začiatok jeho púte na Britských ostrovoch nebol hladký, stáva sa ofenzívnym tromfom svojho nového mužstva. Včera posila za 62 miliónov eur prekonala gólmana Stoke Butlanda trikrát a prispela k pohodlnej výhre 4:0.

„Odohral som len dva priateľské duely, 15 minút z oficiálneho stretnutia, nedal som penaltu a hneď ma ľudia odpisujú,“ sťažoval sa po nevydarenom debute v anglickom superpohári proti Arsenalu (1:2 po penaltách) Morata.

Odvtedy ubehlo sedem týždňov a z hrdiel fanúšikov sa namiesto kritiky ozýval nový oslavný chorál: "Morata comes from sunny Spain, he’s better than Harry Kane! (Morata prichádza zo slnečného Španielska, je lepší než Harry Kane!)

„Taký je futbal,“ reagoval po svojom prvom hetriku v novom drese Morata na klubovej stránke. „Niekedy to, ako proti Arsenalu v predošlom kole (0:0), nechce padnúť do bránky, a dnes? Mali sme dve šance a dali sme dva góly. Poslali sme ostatným klubom v Premier League jasnú správu, že Chelsea je v boji o titul,“ doplnil.

Dvadsaťštyriročný rodák z Madridu už v druhej minúte využil zaváhanie obrany domácich, ktorým nezaklapla ofsajdová pasca. V záverečnej štvrťhodine dvomi gólmi zasadil súperovi definitívny knokaut. Spolu s Sergiom Agüerom (Manchester City) a Romeluom Lukakuom (Manchester United) vedú tabuľku strelcov so šiestimi gólmi.

„Arsenal tu prehral, United remizovali, my sme vyhrali. Je normálne prísť sem a trpieť. Výsledok je síce 4:0, ale bol to veľmi náročný duel. Musíme byť spokojný s hrou, ktorú sme predviedli,“ hodnotil stretnutie Conte a pochválil svojho trojgólového strelca:

„Už teraz je veľmi dobrý, ale stále sa ešte môže zlepšiť. Je mladý a tvrdo na jeho progrese pracujeme. Je to slušný chlapec, ktorý sa chce učiť a stať sa jedným z najlepších.“

Prínos Moratu do behavého systému energického talianského stratéga vyzdvihol aj najlepší strelec Chelsea v histórii (147 gólov v 429 stretnutiach) Frank Lampard.

„Nie je ľahké nahradiť Diega Costu. Nemyslím si, že je možné urobiť to v rovnakej forme, ale Morata si našiel tú svoju. Je mladý a má skvelý pohyb,“ povedal bývalý anglický reprezentant.