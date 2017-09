Rusnák je lídrom štatistík Salt Lake. Opäť krásne prihral na víťazny gól

Aj zásluhou slovenského reprezentanta Alberta Rusnáka (23) futbalisti tímu Real Salt Lake stále viac pomýšľajú na postup do play off v Major League Soccer.

Stredopoliar Salt Lake City Albert Rusnák v súboji s Alym Ghazalom z Vancouvru na archívnej snímke. Autor: Reuters, Anne-Marie Sorvin

Salt Lake zdolali v sobotňajšom zápase na domácom trávniku súperov z tímu Seatlle Sounders 2:0 a prvý z dvoch gólov v 52. min bol aj Rusnákovým dielom. Na hranici šestnástky šikovne posunul loptu spoluhráčovi Jeffersonovi Savarinovi a ten v plnom behu napol sieť.

Rusnák si pripísal 13. asistenciu v sezóne, okrem toho má na konte aj 7 gólov. V oboch štatistikách je lídrom svojho mužstva.

„Savarino mi pekne posunul loptu a v prvom momente som chcel vystreliť. Potom som však začul ako na mňa kričí, že si nabehne. A tak som sa rozhodol, že mu to prestrčím cez nohy obrancu naslepo a vyšiel z toho dôležitý prvý gól,“ opísal Albert Rusnák na webe Realu Salt Lake.

V dažďom poznačenom súboji na štadióne Rio Tinto pred takmer 20 000 divákmi v Sandy pečatil domáce víťazstvo v 66. min Luke Mulholland.

Hráčom Realu Salt Lake (RSL) patrí v tabuľke Západnej konferencie postupová 5. priečka a do konca základnej časti sezóny zostáva odohrať tri zápasy. Do vyraďovacej časti sa dostane najlepších šesť tímov z konferencie.

„Už som to vravel, že ak chceme ísť do play off, musíme vyhrať všetky zostávajúce zápasy a ešte nám musia pomôcť svojimi výsledkami aj súper. Som rád, že sme dosiahli ďalšie dôležité víťazstvo a je to lepšie aj v tom, že naši rivali postrácali body. S pribúdajúcimi zápasmi je vidieť, že si na ihrisku čoraz viac rozumieme a funguje nám tímová chémia,“ skonštatoval Albert Rusnák.

Najbližším súperom RSL bude 30. septembra tím Los Angeles Galaxy, ktorý bude mať výhodu domáceho prostredia.