Pochettino: Kane bude v Tottenhame bez ohľadu na to, či získame nejaké trofeje

Reagoval tak na výrok niekdajšieho kouča „Spurs“ Tima Sherwooda, ktorý sa nechal počuť, že klub na budúci rok v lete môže prísť o hviezdneho kanoniera v prípade, ak mužstvo v tejto sezóne nezíska žiadny titul.

„Ľudia vždy rozprávajú o tom, že musíme vyhrávať trofeje, ak si chceme Harryho udržať. Ale hovorím vám – je to hráč, ktorý miluje Tottenham a teší sa, že tu dlho zostane. Málokto si uvedomuje, aký je cenný. Je to jeden z našich najlepších hráčov, aj keď sme ešte nič nezískali. Rešpektujem každý názor, samozrejme, Tim má právo hovoriť o ňom a o klube. Je to však skôr otázka pre Harryho, čo by v budúcnosti chcel,“ povedal Pochettino podľa webu soccerway.com.

Najlepší strelec uplynulých dvoch ročníkov Premier League sa v úvode tejto sezóne 2017/2018 síce rozbiehal pomalšie, no v prvej polovici septembra opäť pripomenul svoje kanonierske kvality dvojgólovými zápismi do siete Evertonu (3:0) a v Lige majstrov proti Borussii Dortmund (3:1).

Kane je jediný Angličan, ktorý sa ocitol v menoslove 55 nominovaných, z ktorých v 23. októbra na galavečere v Londýne vzíde Svetová jedenástka roka 2017 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a Medzinárodnej asociácie futbalových profesionálov (FIFPro). Podľa Pochettina táto pocta podčiarkla Kanov status hviezdy svetového futbalu.

„Je jediný anglický hráč na zozname, ale neprekvapilo ma to. Harryho považujem za jedného z najlepších útočníkov sveta. Jeho nominácia dokazuje, že ho takto vidia aj mnohí ďalší. Škoda, že sa v tejto vybranej spoločnosti neocitlo viac mojich hráčov,“ skonštatoval 45-ročný Argentínčan Mauricio Pochettino.