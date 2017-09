Dvaja Ronaldovia v útoku Realu? V prípade potreby sa vrátim, žartuje Brazílčan

Dvojnásobný majster sveta týmto žartom narážal na nevydarený úvod „bieleho baletu“ do nového ročníka španielskej La Ligy 2017/2018, keďže obhajca titulu doteraz nevyhral ani jedno z troch domácich stretnutí a na vedúcu Barcelonu stráca už sedem bodov.

Madridčania navyše v úvodných štyroch ligových kolách museli hrať bez dištancovaného Cristiana Ronalda a nedávno sa zranil aj stredný útočník Karim Benzema. Real v utorok nestačil na Betis Sevilla (0:1) a zároveň preťal svoju úspešnú sériu 73 duelov s minimálne jedným streleným gólom.

„Ak by sa niečo prihodilo, v prípade potreby sa vrátim,“ so zveličením vyhlásil pre denník AS čerstvo 41-ročný rodák z Ria de Janeiro (nar. 18. septembra 1976) a vzápätí dodal: „Myslím si však, že máme dostatok hráčov, ktorí sú schopní strieľať. V tomto nevidím problém.“

Madridskému mužstvu síce nevyšiel podľa predstáv štart do ligovej sezóny, podľa najlepšieho futbalistu sveta z rokov 1997 a 2002 však nie je dôvod na paniku.

„Real v ostatných rokoch veľakrát predviedol, čo dokáže. V minulej sezóne sa tímu prihodilo niečo podobné a nakoniec vyhral domácu súťaž aj Ligu majstrov. Táto sezóna sa iba začína. Zidanovo mužstvo vyhralo všetko, čo sa dalo. Po troch nevydarených domácich dueloch netreba hneď pochybovať o jeho schopnostiach,“ skonštatoval Ronaldo Luís Nazário de Lima, ako znie celé meno Brazílčana.