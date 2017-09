Ronaldo zahadzoval šance. Real neskóroval po 512 dňoch

Nedali by gól, ani keby hrali ďalších 90 minút. Často omieľané futbalové klišé znie od stredajšieho neskorého večera kráľovskou časťou Madridu.

Hráči Realu museli v stretnutí španielskej La Ligy skloniť hlavy. Pred vlastnou nemohúcnosťou a húževnatým súperom.

Po neuveriteľných 512 dňoch Real neskóroval a aby toho nebolo málo – podľahol Betisu Sevilla 0:1 gólom Antonia Sanabriu v záverečných sekundách.

„Som veľmi šťastný. Strašne sme trpeli, ale gólová odmena nás učinila šťastnými. Barragán ma skvele našiel. Vďakabohu, že som to trafil,“ tešil sa jediný strelec pre klubovú stránku.

„Všetkých hráčov i trénerov som objal. Nedokážem popísať, akí sú skvelí. Ich správanie a prístup je príkladný,“ neskrýval radosť riaditeľ Betisu Ángel Haro.

Ak by Madridčania premenili aspoň jednu z 27 striel, prekonali by 54 rokov starý rekord FC Santos. Spoločne s brazílskym klubom strelili v 73 po sebe idúcich stretnutiach minimálne gól. Favoritovi však nepomohol ani návrat Cristiana Ronalda do zostavy po päťzápasovom dištanci. Portugalčan spálil niekoľko vyložených šancí.

„V lanskej sezóne sme vyhrali zopár zápasov, keď sme si to nezaslúžili. Proti Betisu to bolo naopak. Akoby sa lopte nechcelo ísť do bránky,“ povzdychol si po zápase tréner domácich Zinedine Zidane.

„Utvorili sme si obrovské príležitosti, ale nehrali sme veľký futbal. Musíme odstrániť nedostatky,“ doplnil kapitán Realu Sergio Ramos.