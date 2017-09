Stochovi to vyšlo. Pripravil sladký gól

Miroslav Stoch patril medzi ústredné postavy derby Slavia - Sparta. Autor: Reuters, DAVID W CERNY

Futbalový fanúšik spoza rieky Moravy – obzvlášť v hlavnom meste – si v nedeľňajšom šlágri najvyššej českej súťaže prišiel na svoje. Po bláznivom prestupovom lete sa v šatni futbalovej Slavie i Sparty objavujú hviezdne mená.

Na vypredanom pražskom Edene sa včera postarali o solídne futbalové divadlo. Lepšie ho zvládli domáci, ktorí vyhrali 2:0.

Jednou z ústredných postáv bol aj slovenský krídelník Miroslav Stoch. V 71. minúte jemným centrom do pokutového územia vyzval k víťaznej hlavičke kapitána Milana Škodu. V záverečných sekundách duelu uzavrel skóre bývalý sparťan Josef Hušbauer, ktorý prízemnou strelou prekonal slovenského brankára Martina Dúbravku.

„Čakal som, že brankár vybehne a pôjde za loptou. Snažil som sa ho prelobovať. Napokon nevybehol, ale aj tak to, našťastie, vyšlo. S Miňom Stochom sme to nemali natrénované. Napadlo mu, že by mi to mohol takto nacentrovať. Vyšlo to parádne,“ tešil sa po stretnutí Škoda v rozhovore pre český Sport.

Slavia sa vďaka lepšie zvládnutému 288. derby (celková bilancia 88 víťazstiev, 67 remíz, 133 prehier) vrátila na druhú pozíciu (za Plzeň). Zverenci Jaroslava Šilhavého v lige neprehrali už 33 stretnutí v rade.

„Toto sú skvelé zápasy. Góly v nich chutia sladko. Je to dôležité víťazstvo. Zostáva nám len dúfať, že budeme takto pokračovať a Plzeň postráca nejaké body,“ zaželal si 31-ročný Škoda.