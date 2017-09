Šok v Mníchove. Poľský bombardér chce do Realu

Patrí medzi najlepších zakončovateľov vo svetovom futbale. A teraz chce hrať za najúspešnejší klub uplynulého obdobia. Robert Lewandowski mal nariadiť svojim zástupcom, aby začali pracovať na jeho odchode z Bayernu Mníchov. Poľský bombardér si chce vynútiť prestup do Realu Madrid.

Vynúti si Robert Lewandowski prestup do Realu Madrid? Autor: Reuters, MICHAELA REHLE

V minulej sezóne Bundesligy nastrieľal v 33 ligových zápasoch 30 gólov, o jeden presný zásah bol lepší len Pierre-Emerick Aubameyang z Borussie Dortmund. Lewandowskému sa však nepáčila letná prestupová politika Bayernu, ktorý neangažoval výraznejšiu posilu.

„V klube by mali začať pracovať na tom, aby posilnili mužstvo o hráčov svetovej úrovne. Len tak môžeme byť úspešní na tom najvyššom leveli. Najdrahší hráč stál klub 40 miliónov, konkurencia míňa na nákup posíl oveľa viac,“ vyhlásil 29-ročný útočník.

V bavorskom veľkoklube nemajú radi kritiku, a už vôbec nie od vlastných hráčov. Poliakove slová poriadne nahnevali šéfa klubovej exekutívy Karla-Heinza Rummeniggeho. „Robert bol zrejme ovplyvnený prestupmi, aké počas leta robil Paríž Saint-Germain. Každopádne, v našom klube je zamestnaný ako hráč a dostáva za to veľa množstvo peňazí,“ vravel Rummenigge a dôrazne dodal:

„Každý, kto kritizuje klub, mužstvo, trénerov či hráčov bude mať so mnou dočinenia. Podobné prejavy hráčov sú neprípustné.“

Podľa denníka AS je spomenutá verejná kritika súčasťou Poliakovej taktiky vynútiť si prestup do Realu. Kráľovskému veľkoklubu by sa elitný kanonier hodil. Karem Benzema nemá v úvode sezóny formu, navyše je aktuálne zranený. Klasický hrotový útočník tak Realu chýba. Álvaro Morata už hrá za Chelsea a Mariano pôsobí v Lyone.