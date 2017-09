Lobotka: Tréner mi gratuloval. Za šancu vďačím aj výkonom v reprezentácii

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má za sebou vydarené obdobie. V národnom mužstve sa dostal do základnej zostavy pre oba septembrové zápasy v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS: v Trnave proti Slovinsku sa tešil z mimoriadne dôležitého víťazstva 1:0, v londýnskom Wembley proti Anglicku (1:2) aspoň zo svojho presného zásahu do siete domáceho tímu.

Stanislav Lobotka sa stal prvým Slovákom, ktorý skóroval v slávnom Wembley. Autor: Reuters, CARL RECINE

V nedeľu sa 22-ročný stredopoliar prvýkrát predstavil v základnej jedenástke španielskej Celty Vigo – v rámci 3. kola tamojšej La Ligy 2017/2018 pomohol svojmu mužstvu k domácej výhre 1:0 nad Alavésom. V predchádzajúcich dvoch ligových kolách zasiahol do diania ako striedajúci hráč počas záverečnej štvrťhodiny.

„O tom, že pôjdem do zápasu od začiatku, som sa dozvedel asi hodinu a pol pred výkopom na mítingu. Celý týždeň to tréner na tréningoch miešal tak, že som ani veľmi nemohol tušiť, že ma zaradí do základu. Úprimne, ani som si to nechcel pripúšťať, aby som potom nebol sklamaný a nahnevaný. Neriešil som to; keď ma dá, tak ma dá,“ povedal Lobotka v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Celta sa prvým víťazstvom v ligovej sezóne vyšvihla na 12. priečku poradia, má tri body (bilancia 1–0–2). „Dva zápasy sme prehrali, a tak sme potrebovali bodovať; najmä bodovať naplno. Práve preto som bol spokojný – že sme zvíťazili. Môj premiérový štart v základe bol už len takou čerešničkou na torte. Tréner mi potom povedal, že mám za sebou výborný týždeň. Dúfam, že mi tým nenaznačil, že už nebudem hrať,“ skonštatoval s úsmevom Lobotka a pokračoval:

„Keď som prišiel z reprezentácie, tréner mi zagratuloval. Myslím si, že moje štarty i výkony v národnom tíme sa podpísali pod to, že mi dal šancu proti Alavésu. Chalani v kabíne si zo mňa uťahovali, že viac ako dva roky nedám gól z hry a trafím sa práve vo Wembley. Bolo to veľmi príjemné.“

V uplynulých dňoch prijal niekdajší hráč Trenčína či dánskeho FC Nordsjaelland mnoho gratulácií: „Už po zápase so Slovinskom som mal veľa esemesiek, nielen od rodiny a kamarátov, ale aj od trénera z Dánska, dokonca aj od šéfa klubu a spoluhráčov. Potešili ma všetky. Uvedomujem si však, že napriek tomu, že sa mi teraz darí, musím na sebe makať ďalej, veď pred odchodom na zraz národného tímu pred súbojmi so Slovinskom a Anglickom by ma to, čo sa deje teraz, ani nenapadlo. V Dánsku som sa však naučil myslieť pozitívne a veľmi mi to pomáha.“

„Aj keď nemám práve dobré obdobie, snažím sa v ňom vždy nájsť niečo dobré a pekné. Keď som napríklad vo Vigu prvé dva zápasy iba striedal, hovoril som si, že sa musím tešiť, že som tu; že hrám La Ligu, že som zdravý,“ uzavrel pre web SFZ Stanislav Lobotka.