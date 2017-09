Škriniara fanúšikovia Interu "žerú". Pozrite sa, ako blízko bol Slovák ku gólu

V 74. min si mohol otvoriť strelecký účet v najvyššej talianskej futbalovej súťaži, ale jeho ďalekonosná strela pristála na brvne hosťujúcej svätyne.

Vystúpenie 22-ročného stredného obrancu, ktorý odohral celých 90 minút, ocenili diváci potleskom a po zápase dostal od fanúšikov prostredníctvom sociálnych sietí množstvo pochvalných reakcií. V rozhovore pre klubovú televíziu milánskeho Interu Slovák povedal: „Som veľmi šťastný za toľkých fanúšikov, ktorí prišli na San Siro a aplaudovali mi.“

Na otázku smerujúcu na podporu tifosi odpovedal rodák zo Žiaru nad Hronom takto: „Mojím cieľom je pomôcť tímu. Ak mi v tom fanúšikovia napomáhajú pozitívnymi odkazmi, teší ma to.“ V strede obrany si veľmi dobre rozumie s Brazílčanom Mirandom. „Hrali sme stále spolu od chvíle, keď som sem prišiel. Nemám problém hrať s ním,“ dodal Škriniar.

„Nebol to ľahký zápas. Súper bol veľmi dobre organizovaný, stále hral natesno, poskytol nám len málo priestoru. Myslím si, že sme dosiahli ďalšie dôležité víťazstvo,“ povedal slovenský hráč na margo duelu so Spalom. Svoju strelu do brvna komentoval takto: „Nerozmýšľal som nad ničím. Mal som trocha priestoru a skúsil som to. Bola to dobrá strela.“

Verí, že jeho premiérový gól by mohol prísť v ďalšom zápase. Modro-čierni sa budúcu sobotu predstavia na trávniku FC Crotone. V tabuľke im patrí aktuálne tretia priečka, z troch zápasov majú plný počet bodov (9), rovnako ako druhý SSC Neapol a vedúci Juventus Turín.