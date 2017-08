Prestup Mbappého je údajne hotová vec. Monako zinkasuje 150 miliónov

Podľa Le Parisien by Monako malo zinkasovať za 18-ročný supertalent 150 miliónov eur, pričom parížsky klub okrem tejto sumy poskytne AS aj jedného hráča. Malo by ísť o niekoho z pätice Lucas Moura, Goncalo Guedes, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Serge Aurier.

Mbappé nefiguroval v kádri AS Monako na minulotýždňový piatkový zápas Ligue 1 proti FC Metz. Podľa denníka L'Équipe mladík od utorka minulého týždňa nesmie navštevovať tréningy úradujúceho majstra po tom, ako sa dostal do konfliktu so spoluhráčom Andreom Raggim. V minulej sezóne v 44 súťažných zápasoch zaznamenal 26 gólov a pridal 14 asistencií. Na novom pôsobisku by mal podpísať zmluvu na obdobie 5 rokov.

Parížsky veľkoklub len pred niekoľkými týždňami skompletizoval najdrahší futbalový transfer v histórii – príchod brazílskeho útočníka Neymara z FC Barcelona Ak za Mbappého vyplatí 150 miliónov eur, ten sa stane druhým najdrahším hráčom sveta.