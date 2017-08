Altintop hodil fanúšikom dres, priletel mu späť. Hviezda Slavie to vzala športovo

Bývalý turecký reprezentant však vzal podľa spoluhráčov incident športovo a pred stredajšou odvetou 4. predkola Ligy majstrov s APOEL-om Nikózia má dobrú náladu.

„Podľa mojich informácií sa fanúšikovia ospravedlnili za jedného člena z kotla. Povedali, že to snáď nie je ani fanúšik, bolo to také diskutabilné. Údajne v tom nebolo žiadne gesto, že by Halila nejako neznášal alebo vyjadrenie nevôle nad výkonom. Beriem to tak, že to bolo vyjadrenie jedného človeka v afekte. Halil je v pohode,“ povedal na tlačovej konferencii tréner Jaroslav Šilhavý.

Jednu z hlavných letných posíl podporili aj spoluhráči a predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. „V mene kabíny sme mu dali veľkú podporu. Halil to vzal športovo. Bol v pohode, žiadny veľký problém to nebol,“ vyhlásil stredopoliar Josef Hušbauer.

Altintopove výkony v úvode sezóny neboli ideálne. Tridsaťštyriročný rodák z nemeckého Gelsenkirchenu zatiaľ nezasiahol ani do jedného z troch zápasov kvalifikácie Ligy majstrov, v stredu by sa to ale mohlo zmeniť.

„Možno k tomu zajtra dôjde. Halil je skúsený hráč, má toho veľa za sebou. V takýchto zápasoch by hru upojoil, dokáže byť nebezpečný aj pri lopte a cíti hru. Je možné, že sa zajtra predvedie,“ doplnil Šilhavý.