Bakoš: Slavia a Sparta ma zatiaľ nezaujímajú

V nedeľu si v hoteli zabudol kopačky, ale tesne pred zápasom mu ich plzenský kustód priniesol. Slovenský kanonier Marek Bakoš (34) potom gólom v nadstavenom čase rozhodol o výhre futbalistov Viktorie Plzeň v Jihlave (2:1). Rodák z Novej Bane prežíva skvelé obdobie. Tri dni predtým dvoma gólmi zdvihol šance tímu na postup do skupiny Európskej ligy. Plzeň doma zdolala vďaka nemu Larnaku 3:1.

Marek Bakoš z Plzne. Autor: SITA/AP, Martin Meissner

V Jihlave sa už mužstvo zmierovalo s remízou. Spomeniete si, kedy ste podobne v poslednej chvíli rozhodli o výhre?*

Zažil som, že sme rozhodli zápas v úplnom závere, ale nie mojou zásluhou. Na takú situáciu si teraz nespomínam. O to mám väčšiu radosť. Je to niečo nové aj pre mňa.

Dožili ste sa toho až na staré futbalové kolená…

Ja ešte nemám staré kolená, našťastie. Platí, že človek je taký starý, na koľko sa cíti. A ja sa cítim teraz dobre.

Jihlava vás však poriadne potrápila…

Dobre sa na nás pripravila. Mali sme ešte v nohách náročný zápas s Larnakou, na regeneráciu nebolo veľa času, jeden deň nám chýbal.

Patríte medzi starších hráčov v tíme. Potrebujete viac dní na regeneráciu a prípravu ako kedysi?

O mňa ani tak nešlo. Neodohral som toho až tak veľa, zápasy som neabsolvoval celé. Sú však hráči, ktorí ťahajú za mesiac šnúru viacerých ťažkých stretnutí. Tí to už cítia a v závere toho bolo na nás dosť. Ale zvládli sme to.

Verili ste, že ešte môžete strhnúť výhru na svoju stranu?

Dôležité je vždy bojovať do posledných sekúnd, veriť a byť maximálne koncentrovaný. Potom sa to s trochou šťastia môže stať. V Jihlave som už zažil, že sa nám podarilo otočiť zápas, tam sa nám to celkom darí.

Jihlava má teraz po štyroch kolách len bod a je predposledná…

Napriek tomu bola húževnatým súperom. Ukázala svoju kvalitu aj pred týždňom na Slavii. Podľahla 0:2, ale mala dosť šancí, nebol to jednoznačný zápas. Doma je veľmi nepríjemná.

Krátko predtým ste strelili Larnake dva góly. Napriek tomu ste sa neobjavili v základnej zostave. Nemrzelo vás to?

Samozrejme, som profesionálny futbalista, vždy chcem hrať, byť v základnej jedenástke. V Jihlave nastúpil v útoku Mišo Krmenčík, nehrá v pohároch, ale naskočil do ligy dobre, preto dostáva priestor. Tréner Vrba točí hráčov, má svoju predstavu, vie, čo robí. Je to skôr otázka na neho.

Uplynulú nedeľu zažila Plzeň slovenský deň. Po dlhom čase sa v bránke objavil po zranení Matúš Kozáčik a prvý gól strelil takisto slovenský reprezentant – Patrik Hrošovský…

Som rád, že Matúš sa vrátil, nebolo to pre neho ľahké, pauza trvala dlho. Podržal nás aj v Jihlave, verím, že už bude zdravý. Čo sa týka Paťa, mal ťažkú streleckú pozíciu, ale zvládol ju báječne a trafil bránku bezchybne. Klobúk dolu.

Ligovú sezónu ste odštartovali výborne. Vediete tabuľku a ste jediným tímom, ktorý ešte nestratil ani bod…

To nám naozaj vyšlo, teraz ešte musíme zvládnuť štvrtkovú odvetu s Larnakou a postúpiť do skupiny. Doma sme s ňou prehrávali, podarilo sa nám zápas otočiť. Ak tento súboj úspešne dotiahneme, bude to ideálny štart. Pravda, chceli sme sa presadiť najskôr v Lige majstrov, ale Steaua bola výsledkovo nad naše sily.

V lige ste zatiaľ pred Spartou i Slaviou, o ktorých sa viac hovorilo, Plzeň bola v ich tieni. Ako vnímate ďalšie súperenie s nimi?

Naši súperi idú svojou cestou, my sa pozeráme najmä na seba, chceme vyhrávať naše zápasy. Sparta a Slavia ma zatiaľ príliš nezaujímajú. Začnem im venovať pozornosť, až keď s nimi budeme hrať.

Môžete ich zdolať v boji o titul?

Ešte je skoro baviť sa o tom, čo bude o pol roka. Na titul ešte nevidíme, musíme zvládnuť najbližšie zápasy. Ak budeme pokračovať ako doteraz, môžeme ho získať. Budeme sa o to maximálne usilovať.

Máte zmluvu do konca tohto ročníka. Bude váš posledný vo veľkom futbale?

To neviem. Touto otázkou som sa ešte nezaoberal, s nikým som sa o tom nebavil. Uvidím, aká bude moja forma a či mi bude ešte slúžiť zdravie. Podľa toho sa zariadim.