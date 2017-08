Neymar spieval novým spoluhráčom, Danimu Alvesovi odporučil Paríž

Prezradil to skúsený pravý bek, pričom o niekoľko rokov mladší Neymar mu vtedy nepovedal, že rozmýšľa nad príchodom do Parku princov. „Rozprával som sa s ním o tejto možnosti. Odporučil mi Paríž. Ja som chcel opustiť Juventus a premýšľal aj nad PSG,“ povedal Alves.

Tridsaťštyriročný Dani Alves má za sebou vydarený ligový debut v drese PSG, ktorý v úvodnom kole zdolal Amiens 2:0. Neymar do zápasu nezasiahol pre administratívne nezrovnalosti ohľadom jeho rekordného prestupu z Barcelony.

„Očakávania sú veľké, pretože futbal, ktorým sa prezentuje Neymar, chce vidieť celý svet. S ním pôjde úroveň našej hry výrazne hore,“ pokračoval ďalej Alves, ktorý s Neymarom v Barcelone triumfoval v najvyššej španielskej súťaži, Lige majstrov a na majstrovstvách sveta klubov.

Neymar prestúpil do Paríža Saint-Germain z Barcelony za 222 miliónov eur a o viac ako dvojnásobok prekonal doterajšiu transferovú čiastku Manchestru United za Paula Pogbu (105 miliónov eur). „Nie sme ovplyvnení peniazmi. Len niekoľko ľudí opúšťa svoju pohodlnú zónu, my sme Brazílčania a tí to robia,“ tvrdí Dani Alves a vysvetlil prestup svojho krajana z jedného z najlepších klubov súčasnosti do tímu, ktorý nikdy nevyhral Ligu majstrov:

„To nie je len o Barcelone, španielskych kluboch. Existuje život, výzvy a futbal aj v iných krajinách. Neymarov príchod pochopiteľne mení pozíciu PSG, teraz sa od nás veľa očakáva, všetko to prináša jeho majstrovstvo.“

Neymar sa nevyhol zvyku prijatia nových tvárí do St. Germain a svojím spoluhráčom musel zaspievať. Pozrite si video, ktoré uverejnil na Instagram stredopoliar Parížanov Marco Verratti.

Bienvenu fenomeno @neymarjr Príspevok, ktorý zdieľa Marco Verratti (@marco_verratti92), Aug 4, 2017 o 1:01 PDT

Ten poprel, že za rozhodnutím zotrvať v Parku princov stojí príchod nového hviezdneho spoluhráča: „Nevedel som, že príde Neymar. Rozhodol som sa ostať, lebo som tu šťastný.“

Taliansky reprezentant Verratti priznal, že vedel o záujme FC Barcelona o jeho služby. Španieli sa ho pokúšali získať na začiatku letného prestupového obdobia, narazili však na neochotu majiteľov PSG predať 24-ročného stredopoliara.

„Áno, Barcelona sa ozvala, ale napokon to nezašlo príliš ďaleko a ďalšie rokovania neprebehli,“ povedal Verratti pre Sky Sport Italia.