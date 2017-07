Čech: Chrien rozbije každú obranu

Ako je známe, 21-ročný rodák z Banskej Bystrice pred niekoľkými dňami spečatil svoj prestup z Viktorie Plzeň do krajiny úradujúcich majstrov Európy. „Lisabonským orlom“ sa upísal na 5 rokov, pričom spočiatku by mal naberať hernú prax v tamojšom B-mužstve účinkujúcom v druhej najvyššej súťaži.

„Je to veľmi silný stredopoliar, dokáže rozbiť a preraziť každú obranu. Vie si nájsť miesto v súperovej šestnástke a skórovať,“ charakterizoval Čech v interview pre web ojogo.pt jedného z najlepších Slovákov na nedávnych ME hráčov do 21 rokov v Poľsku.

Tridsaťštyriročný rodák z Trebišova žijúci už niekoľko rokov v Portugalsku, kde si obliekal dres FC Porto (2005–2008) aj Boavisty (2015), na Chrienovi oceňuje vzhľadom na jeho mladosť vysokú taktickú vyspelosť. „Tak ako všetci slovenskí futbalisti, aj Chrien ma v sebe zakorenenú určitú taktickú kultúru a na ihrisku sa správa disciplinovane,“ dodal Čech.

Chrien krátko po prestupe do Lisabonu sám seba označil ako „typickú osmičku“ operujúcu od šestnástky k šestnástke. Čech si myslí, že slovenský mladík by v Portugalsku mohol v sebe objaviť aj ďalšie devízy. „Tréner Benfiky Rui Vitória získal hráča s veľkým taktickým potenciálom. Chrien môže hrať na pozícii čísla osem, ale vďaka svojím schopnostiam dokáže vyvážiť ofenzívu a môže hrať aj smerom dopredu. Je to kvalitný záložník, ktorý na ihrisku tvrdo pracuje a navyše vie aj brániť,“ doplnil účastník MS 2010 v JAR.

Slovenský mladík odštartoval kariéru v Dukle Banská Bystrica, odkiaľ v roku 2014 prestúpil do Plzne. Popredný český klub ho trikrát umiestnil na hosťovanie, krátkodobo pôsobil v Českých Budějoviciach, Zbrojovke Brno a MFK Ružomberok. V jarnej časti uplynulého ročníka 2016/2017 sa vrátil do Plzne, za tú však dovedna odohral iba 78 minút. „Je to dieťa s veľkou budúcnosťou. Rovnako je to aj v prípade ďalších hráčov zo slovenskej ‚dvadsaťjednotky‘, ktorí odohrali skvelé ME. Chrien je veľký talent a stále sa potrebuje vyvíjať. Myslím si, že sa z neho stane špičkový hráč a ešte o ňom budeme počuť,“ skonštatoval Marek Čech.