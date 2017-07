Drahý a najdrahší. Cesty kamarátov sa spojili

Hriech odmietnuť

Romelu Lukaku a Paul Pogba. Dvojica futbalových hviezd, ktorá má k sebe nesmierne blízko. Belgičan a Francúz spolu trávia hádam viac voľného času ako manželské páry. Pred štartom letnej prípravy spolu dovolenkovali v Los Angeles, odkiaľ zásobovali fanúšikov spoločnými videami.

A zároveň sa tešili na novú sezónu – hádam ako ešte nikdy. Pogba s Lukakuom si totiž zahrajú po prvý raz v rovnakom drese. Po tom, ako sa vlani upísal za rekordných 105 miliónov eur Manchestru United vysoký stredopoliar, prichádza na Old Trafford aj mladý útočník. Najúspešnejší anglický klub za novú akvizíciu vyplatil Evertonu takmer 85 miliónov eur a urobil z neho piateho najdrahšieho hráča futbalových dejín.

„Keď mi zatelefonovali z Manchestru, ani som nemusel dvakrát premýšľať. Bol by predsa hriech odmietnuť najslávnejší klub sveta,“ hovoril natešený Lukaku.

Prečo si vlastne José Mourinho, tréner United, 24-ročného strelca vybral?

V prvom rade potrebuje zaplniť dieru po Zlatanovi Ibrahimovičovi, s ktorým klub nepredĺžil zmluvu. Švéd nastrieľal v červenom drese v minulej sezóne 28 gólov. Štatistiky hovoria o tom, že Lukaku bude adekvátnou náhradou – zaznamenal ich len o dva menej a stal sa druhým najlepším kanonierom uplynulej sezóny Premier League.

Navyše, portugalský expert Lukakua výborne pozná. Pred štyrmi rokmi ho viedol v Chelsea Londýn – v klube, ktorý taktiež túžil po Lukakuovi, no odmietol zaplatiť mastnú províziu agentovi Minovi Raiolovi. „Vtedy bol Romelu ešte veľmi mladý. No mimoriadne ambiciózny. Túžil po tom, aby bol mojou prvou voľbou do útoku. V takom veľkom klube to však v tých časoch naozaj nešlo,“ zaspomínal si Mourinho.

V exkluzívnej spoločnosti strelcov

V Lukakuovi, ktorý považuje svojho nového kouča za najlepšieho na svete, získava dobre stavaného (190 cm), fyzicky mimoriadne silného futbalistu. Obrať Belgičana o loptu je aj pre tých najskúsenejších obrancov často nesplniteľná misia. Navyše, rodák z Antverp je dostatočne obratný a v ľavej nohe ukrýva dostatok sily a presnosti. Vyžíva sa taktiež v hlavičkových súbojoch.

Napokon, len traja hráči pred ním nastrieľali v anglickej lige pred dovŕšením 24. roku života aspoň osemdesiat gólov. Lukaku patrí do exkluzívnej spoločnosti strelcov, akými boli (či sú) Michael Owen, Robbie Fowler a Wayne Rooney.

„Nikdy som nebol jeho veľkým fanúšikom. Napriek tomu musím uznať, že je extrémne talentovaný. Tento chlap môže nastrieľať za Manchester veľa gólov,“ uviedol trochu kritickým okom na Lukakuovu adresu niekdajší obranca Garry Neville.

Bez ohľadu na to, či Neville uznáva výnimočné schopnosti belgického kanoniera, je Lukaku ďalším významným článkom skladačky, ktorú tvoria v United. Napokon, slávny klub, ktorý je zvyknutý na ohromné úspechy, čaká na majstrovský titul už štvrtý rok.

Pomôže mu k prelomeniu nelichotivej série práve Lukaku?