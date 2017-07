Nerazzurri vítajú Škriniara. V Interi podpísal päťročnú zmluvu

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar sa stal hráčom talianskeho klubu Inter Miláno, do ktorého prestúpil z konkurenčnej Sampdorie Janov.

Jeho nový zamestnávateľ to oficiálne oznámil v piatok predpoludním na svojom webe, vzápätí transfer prostredníctvom svojej internetovej stránky potvrdila Sampdoria. Škriniar podpísal zmluvu na päť rokov.

Talianske médiá špekulujú o odstupnom vo výške približne 18 miliónov eur. Súčasťou obchodu bol presun útočníka Gianlucu Caprariho opačným smerom údajne za 15 miliónov eur. Tento pohyb ohlásili oba zainteresované kluby minulý týždeň.

Dvadsaťdvaročný stopér prišiel do Sampdorie v januári 2016 z MŠK Žilina. Rodák zo Žiaru nad Hronom bol v uplynulej sezóne neodmysliteľnou súčasťou základnej zostavy janovského mužstva. Vlani reprezentoval Slovensko na majstrovstvách Európy vo Francúzsku, v ostatných mesiacoch je stabilnou súčasťou zostavy trénera SR Jána Kozáka. Nedávno sa predstavil aj na kontinentálnom šampionáte hráčov do 21 rokov v Poľsku, kde ho zaradili do ideálnej zostavy turnaja.