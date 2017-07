Namiesto maturity radovánky na Ibize. Ministerka školstva bráni Donnarummu

Gianluigi Donnarumma. Autor: SITA/AP, Antonio Calanni

Donnarumma neprežíva pokojné leto. Najprv sa do neho fanúšikovia aj médiá pustili kvôli tomu, že odmietol predĺžiť zmluvu s AC Miláno. Potom ho skritizovali za to, že si kvôli účasti na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov nechal preložiť maturitu, ale nakoniec namiesto nej odcestoval s priateľkou na dovolenku.

„Drahý Gigi, veľa sa o tebe teraz hovorí v médiách. A nielen kvôli zmluve s Milánom, ale najmä kvôli rozhodnutiu vynechať skúšku,“ napísala Fedeliová v otvorenom liste v denníku Gazzetta dello Sport. „Kto dnes potrebuje nejaký kus papiera, hovoria jedni. Je nezodpovedný, ako vzor pre mladých by sa podľa toho mal správať, dodávajú ďalší,“ dodala.

„Určite si rozhodnutie zvážil a nikto nemá právo ťa súdiť. Otvorene hovorím, že dúfam, že dokončíš, čo si začal a budúci rok skúšku bez otáľania absolvuješ,“ uviedla. „Ukáž, tak ako mnohí iní, že nohy a hlava môžu fungovať dokopy, že vrcholový šport a štúdium nie sú nezlučiteľné,“ dodala.