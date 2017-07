Mak sa sťahuje zo Zenitu. Ľuboš Micheľ sa z toho teší

Dvadsaťšesťročný Bratislavčan odohral v ruskej najvyššej súťaži 17 duelov s bilanciou 4+2, avšak najmä v jarnej časti sezóny 2016/2017 mal ťažkosti presadiť sa do základnej zostavy. Športový riaditeľ Zenitu Konstantin Sarsanija v stredu potvrdil, že klub súhlasil s hosťovaním slovenského futbalistu.

„Rozhodli sme sa uvoľniť Róberta Maka do PAOK-u Solún. Rozhodli sme sa splniť hráčovo prianie a nadviazali sme kontakt s gréckym klubom. Transfer bude doriešený čoskoro, zatiaľ existuje iba ústna dohoda, formality doriešime v najbližšom čase,“ cituje Sarsaniju portál sovsport.ru.

Mak hrával za PAOK už v rokoch 2014–2016, v 80 súťažných dueloch zaznamenal 28 gólov. Ako referuje R-Sport, Mak sa už pripojil k Solúnčanom na sústredení v Holandsku. Informáciu o angažovaní účastníka ME 2016 potvrdil aj prezident PAOK-u Ľuboš Micheľ. Podľa 49-ročného rodáka zo Stropkova bola dohoda o hosťovaní výhodná pre obe strany.

„Rokovania so Zenitom prebehli dobre. Dorozumievali sme sa po rusky, takže sme sa všetci lepšie pochopili. Bolo to zložité, ale dosiahli sme dohodu výhodnú pre oba kluby. Zenit si uvedomoval, že Mak v ostatnom čase nehrával a jeho hodnota by mohla klesnúť. Počas pôsobenia v našom mužstve, či už v gréckej lige alebo v pohárovej Európe, by jeho cena mohla narásť. Je to výhodné manželstvo, obe strany na tom môžu získať,“ povedal Micheľ pre web paok24.com a vzápätí ešte dodal: „Je to cenný hráč, pozná prostredie, je zvyknutý na náš futbal. Získali sme 15–20 tohtosezónnych gólov.“ Podľa neoficiálnych informácií by mali mať zástupcovia PAOK-u možnosť po skončení hosťovania získať hráča natrvalo.