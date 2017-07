Lesniak odchádza z Tottenhamu, vybral si Dánsko. Potrebujem hrávať, tvrdí

Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Filip Lesniak prestúpil z anglického Tottenhamu Hotspur do Aalborgu BK.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar sa s Dánmi dohodol na zmluve na tri roky. „Predovšetkým som mladý a potrebujem hrávať. Aalborg predstavuje kvalitný klub s veľkými ambíciami a dánska liga je veľmi dobrá. Pre mňa je to motivácia a verím, že sa presadím,“ cituje Lesniaka web kosiceonline.sk.

Samotný hráč priznal, že ho zlákal záujem trénera Mortena Wieghorsta: „Po rozhovore s ním som sa rozhodol, že je to správna voľba. Je to veľmi mladý tím, ktorý však pomýšľa na postup do európskych súťaží. Vyberal som si z viacerých ponúk, ale táto sa mi zapáčila najviac.“

V Aalborgu pôsobí aj ďalší Slovák Jakub Sylvestr. Ten prišiel na Jutský polostrov začiatkom tohto roka. „Stretli sme sa po tréningu a prehodili sme pár slov. To bolo všetko. Predtým sme sa nikdy nestretli, ale spoznáme sa určite rýchlo,“ povedal Lesniak.

Za Tottenham nastupoval v rezervnom tíme, v závere sezóny 2016/2017 si však pripísal aj jeden štart v Premier League: na triumfe 6:1 nad Leicestrom City sa podieľal prihrávkou na gól. Vnuk trénera slovenskej reprezentácie Jána Kozáka sa stal 15. Slovákom, ktorý nastúpil v zápase PL.

Časť uplynulého ročníka strávil Lesniak aj na hosťovaní v českom Liberci, tam však veľa príležitostí nedostal – nastúpil v jedinom ligovom stretnutí a odohral 23 minút.