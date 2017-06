Prestup za 135 miliónov? PSG údajne lanári supertalent Monaka

Osemnásťročný zakončovateľ 15 gólmi pomohol „kniežatám“ k majstrovskému titulu v Ligue 1, celkovo sa v ročníku 2016/2017 presadil dvadsaťšesťkrát. Podľa portálu goal.com transakciu presadzuje nový športový riaditeľ PSG Antero Henrique. Ten prišiel do metropoly Francúzska na začiatku júna z FC Porto. Podľa spomenutého zdroja sa už dvakrát stretol aj s Mbappého otcom.

Henrique je z Portugalska známy kvalitnou prácou v oblasti skautingu mladých hráčov a ich neskorším predajom do špičkových európskych klubov. Ak by transfer vyšiel, prekonal by presun Paula Pogbu z Juventusu Turín do Manchestru United za celkových 105 miliónov eur. Za tento prestup však Juventus čelí disciplinárnemu konaniu zo strany Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).