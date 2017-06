Experiment v Nemecku. Mladí Číňania chcú hrať v IV. bundeslige

Čínska futbalová reprezentácia do 20 rokov možno bude účastníkom štvrtej najvyššej nemeckej súťaže v juhozápadnej regionálnej skupine, ktorá by inak mala nepárny počet 19 tímov.

Národný zväz DFB zvažuje, že dá takúto ponuku druhej strane v rámci celkovej zmluvnej spolupráce. Mladí Číňania sa dlhodobo pripravujú na štart na OH 2020 v Tokiu.

„Nič ešte nie je definitívne, ale všetky kluby súhlasia,“ povedal šéf súťaže Felix Wiedemann pre The Associated Press a dodal: „Je treba skonštatovať, že za príslušné zápasy by neboli body. Výsledky by teda nemali vplyv na poradie.“

Každý klub by dostal kompenzáciu 15 000 eur za dva domáce zápasy s mladými Ázijčanmi. Číňania by mali základňu pri Heidelbergu. Zástupcovia klubov budú o projekte rokovať 11. júla, liga sa začne koncom rovnakého mesiaca.

Čína a Nemecko sa vlani v novembri dohodli na futbalovom partnerstve na päť rokov. Súčasťou kooperácie sú rôzne tréningové a iné rozvojové programy v záujme napredovania futbalu v prvej spomenutej krajine.